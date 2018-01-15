На выставке "Золото сарматов" в Волгограде представлены уникальные артефакты

15 января 2018, 00:29

Более 90 предметов сарматской культуры, представленных в Волгоградском областном краеведческом музее, изготовлены из драгоценных металлов. Многие из этих артефактов ранее никогда не выставлялись на всеобщее обозрение.

Волгоградский областной краеведческий музей (ВОКМ) открыл выставку "Золото сарматов" во время новогодних праздников. Она проводится временно в рамках проекта "Открытые фонды". Большая часть экспозиции - редкие золотые и серебряные артефакты. Эти вещи эксперты относят к сарматской археологической культуре (IV век до н.э. - IV век н.э.). Большая их часть была обнаружена археологами во время раскопок и передана в музей в период с конца XIX века до полевого сезона 2017 года. Всего же в фондах музея хранится более 10 тысяч предметов разных эпох, изготовленных из золота и серебра.

Выставка проходит при повышенных мерах безопасности

Ранее артефакты, представленные на витринах новой выставки, никогда не выставлялись, так как в выставочных залах нет необходимой системы охраны. Сейчас посетители могут увидеть лишь небольшую часть хранящихся в фондах уникальных экспонатов. При этом в музее были приняты особые меры по обеспечению их охраны. Экспозиция размещена в зале, расположенном рядом с фондом. Посетителей впускают на этаж, где расположена выставка, и дверь тут же закрывается. Витрины с экспонатами находятся под сигнализацией, в зале расположены видеокамеры, связанные с пультом охраны. Во время экскурсии в зале присутствует сотрудник охраны, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в ВОКМ.

По данным сотрудников музея, за четыре дня работы выставки ее посетили более ста волгоградцев.

"Экспозиция имеет свою специфику, связанную с особой уникальностью и ценностью представляемых нами экспонатов. Выставка доступна для посетителей всего два дня в неделю (пятница, суббота). Группы набираются заранее по записи (по телефону). Стоимость билета - 400 рублей. В группе не более 10 человек. Такое количество оптимально с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта просмотра. В день проходят три группы. Вход в зал - без верхней одежды и без сумок. В конце дня экспонаты экспозиции собираются и помещаются в фонд музея под охрану", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" главный хранитель ВОКМ Галина Ковалева.

Она продемонстрировала уникальные артефакты. Так, на первой витрине располагалась ритуальная посуда. Золотая мегарская чаша, по мнению главного хранителя музея, попала в сарматское погребение из дальних восточных земель, уже имея продолжительную многовековую историю.

"Чаша имеет орнамент солнца. Вообще, золото всегда у сарматов ассоциировалось с солнцем, а серебро с Луной. Тому пример вот эта серебряная чаша в форме полной Луны, с "лунным зайцем" в виде ручки. Также уникальны эти две серебряные чаши с ручками в виде грифонов. Возможно, они были специально изготовлены в целях проведения обряда объединения двух дружеских племен. А вот серебряные ручки сосудов, изготовленные в виде мифических волко-кабанов", - рассказала об экспонатах Галина Ковалева.

Научный сотрудник отдела научной пропаганды Наталья Комарова показала коллекцию женских вещей. Так как женщины в сарматском обществе имели высокий статус — они были жрицами и воинами — то и набор вещей, представленный на выставке, был соответствующий: бронзовые зеркала, золотые браслеты и серьги, акинак(короткий меч, - прим. "Кавказского узла"), наконечники стрел.

"Художник, изготовивший эти вещи, обладал великолепным стилем. Вот на золотой пряжке мы видим сцену терзания верблюда двумя кошачьими хищниками. Вот золотые серьги в виде амфор с ручками-птичками. Подвески серег звенели при ходьбе, отгоняя злых духов", - рассказала Наталья Комарова.

Сотрудница музея сообщила и об уникальности золотых и серебряных предметов конской сбруи. Так, в могильном тайнике археологи обнаружили набор золотых фаларов (декоративных металлических блях, соединяющих ремни упряжи) со вставками из сердолика.

"А вот замечательный экспонат — золотое ожерелье воина-вождя. Видите, подвески имеют явно фаллический образ. Это говорит, скорее всего, о том, сколько сыновей имел обладатель этого ожерелья. Как видим, сыновей у него было очень много", - пояснила Наталья Комарова.

По словам сотрудницы музея, большинство представленных на выставке произведений сарматского искусства (кроме наконечников стрел) были изготовлены мастерами античных государств Северного Причерноморья по заказу сарматов. Некоторые из артефактов создавались специально для погребальных обрядов, например, тонкостенное золотое кольцо. Большинство же драгоценных предметов имели ритуальное назначение и в быту.

Утреннюю выставку 13 января посетили восемь волгоградцев. Наталья Комарова познакомила посетителей с уникальными артефактами, рассказала об особенностях религиозной, военной и обыденной жизни сарматов.

"Выставка великолепна. Рассказ экскурсовода очень интересный. Особенно удивили сведения о свино-волке и лунном зайце", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" волгоградец Константин Раков.

"Узнали об этой выставке из телевидения. Решили - надо сходить. Такой шанс, ведь многие вещи никто из горожан никогда не видел раньше", - сказал Сергей Елагин.

По его словам, его поразило то, что, судя по рассказам экскурсовода и по размерам изделий костюма, сарматы были низкого роста.

"Поразила необыкновенная красота (изделий). И это ведь делали древние мастера. Такая тонкая технология. Сейчас подобное трудно сделать. Как они в античные времена умудрялись такие шедевры изготавливать?" - сказала супруга Сергея Елагина Оксана.

"Пришла на выставку, потому что интересуюсь историей края. Рада, что и в волгоградском музее стали фонды обнародовать. Давно пора. Вот у соседей в Астрахани в краеведческом музее давно работает золотая комната (выставка "Золотая кладовая", - прим. "Кавказского узла"). Пора и в нашем музее подобную экспозицию делать на постоянной основе", - сказала пенсионерка Елена Трофимовна.

Историки рассказали о жизни сарматов

Историки разделяют сарматскую эпоху на три периода: ранний (конец IV века до н.э. - I век до н.э.), средний (I век до н.э. - II век н.э.) и поздний (II век н.э. - IV век н.э.), сказал доктор исторических наук, соруководитель Центра изучения истории и культуры сарматов, профессор Волгоградского государственного университета Анатолий Скрипкин.

По его словам, сарматы пришли в Волго-Донские степи из Заволжья в первой половине IV века до н.э. - тому свидетельства богатый археологический материал, многочисленные письменные источники античных авторов и результаты антропологических исследований. При этом, по мнению Скрипкина, "сарматов не следует считать прямыми потомками савроматов, живших в Волго-Донских степях до прихода сарматов". Местом формирования сарматов было Южное Приуралье, савроматов же - Волго-Донское междуречье.

"У тех и других во многом были общие предки, а в последствии часть савроматского населения вошла в состав новых этнополитических объединений, возглавляемых сарматами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Анатолий Скрипкин.

Во второй половине IV века до н.э. начинаются завоевательные грабительские походы сарматов на соседнюю Скифию и на границы Боспорского царства. В 60-х годах III века до н.э. сарматы окончательно побеждают скифов и занимают обширные территории северного Причерноморья, устьев Дона (Танаис), Европейского Боспора, Северо-Западного Крыма, Нижнего Поднепровья, Побужья и Поднестровья, продолжил Скрипкин.

"После этих событий сарматы не сразу осваивают территорию бывшей Скифии. Возможно, в течение какого-то времени Северное Причерноморье остается нестабильной зоной в военно-политическом отношении. Некоторые исследователи причину этой нестабильности видят в столкновении здесь интересов сарматов и кельтов", - сообщил историк.

Окончательное освоение сарматами завоеванной территории, по словам ученого, датируется II веком до н.э.

"Сарматы превращаются в одну из ведущих военно-политических сил на северо-восточной окраине античного мира. Возрастает их международный авторитет", - заявил Анатолий Скрипкин, приведя в качестве примера сведения античного историка Полибия о заключении договора понтийского царя Фарнака I с правителями соседних народов, в том числе и с Гаталом — царем европейских сарматов.

К I веку н.э. сарматы расселяются у границ Римской империи по Дунаю и на протяжении нескольких веков принимают участие в политических событиях Центральной Европы.

"С этого времени сарматы постоянно находятся в поле зрения римской администрации, сведения о них гораздо чаще появляются на страницах сочинений разных авторов той эпохи", - отметил Анатолий Скрипкин.

Основываясь на письменных источниках античных авторов и археологических материалах, ученые выделяют три основных племенных союза сарматов: аорсы, сираки и аланы. Место обитания аорсов располагалось между побережьем Каспийского моря и Доном. При этом наиболее могущественные "верхние аорсы" занимали прикаспийские и нижневолжские степи. "Просто аорсы", как их называл Страбон, жили на Дону. Южнее "просто аорсов" в степях Северного Кавказа обитали сарматские племена сираков. В среднесарматский период многие из этих племен объединили под собой аланы. Именно аланы после нашествия гуннов приняли участие в Великом переселении народов в IV веке н.э. Вместе с вандалами они пересекли Гибралтарский пролив и в северной Африке, на месте, где когда-то находился Карфаген, они в первой половине V века н.э. основали вандало-аланское королевство.

Описывая жизнь сарматов, археолог, профессор Волгоградского государственного педагогического университета Владислав Мамонтов привел свидетельства античных авторов. Так, Помпоний Мела в своем трактате "Землеописания" так описывает жизнь сарматов-кочевников: "сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест жительства; они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество и богатства туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги; племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое, свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами".

"Аланы вытеснили из наших степей аорсов, подмяли остальные сарматские племена, заняв главенствующее положение. Благодаря установлению торгово-обменных связей с восточными ремесленными центрами, с Кавказом и с городами Причерноморья, аланам удалось привлечь купцов в районы Волго-Донья", - рассказал Владислав Мамонтов, отметив, что крупным торгово-ремесленным центром в то время оставался Танаис, располагавшийся в устье Дона.

По словам Мамонтова, облик аланов хорошо описал Аммиан Марцелин: "Почти все аланы высоки ростом и красивого облика, волосы у них русоватые, взгляд, если не свиреп, то все-таки грозен; они очень подвижны вследствие легкости вооружения, во всем похожи на гуннов, но несколько легче их нравами и образом жизни… счастливым у них считается тот, кто умирает в бою, а те, что доживают до старости и умирают естественной смертью, преследуются у них жестокими насмешками, как выродки и трусы".

"Осетины, аланы и ряд других местных народов (Северного Кавказа, - прим. "Кавказского узла") являются прямыми потомками сарматов. Они позднее вошли в состав таких раннесредневековых государств, как Алания на Северном Кавказе и Хазарский каганат, в земли которого включались также степи на Дону и Волге", - заявил Владислав Мамонтов.