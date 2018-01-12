Патриархия Грузии. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/georgia/20171017/237778505/Pomilovanie-osuzhdennyh-za-dengi-Patriarhija-Gruzii-v-centre-skandala.html

12 января 2018, 10:03

Патриархия Грузии выступила против декриминализации марихуаны

В законопроекте о декриминализации легких наркотиков в Грузии не учтены важные мероприятия по профилактике и борьбе с наркоманией, заявила патриархия.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2016 года Конституционный суд Грузии признал неконституционным лишение свободы за приобретение и хранение марихуаны для личного пользования в том случае, если вес наркотика не превышает 70 граммов. 24 декабря это ограничение было снято, а норма Уголовного кодекса о тюремном наказании за употребление марихуаны упразднена. В конце ноября 2017 года  Конституционный суд Грузии упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли, сочтя его нарушающим свободу самостоятельно выбирать вид отдыха.

Законопроект об использовании легких наркотических средств сейчас находится на рассмотрении в парламенте Грузии. Он инициирован Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 неправительственная организация. Пакет поправок подразумевает освобождение от уголовной ответственности за использование наркотиков с целью личного потребления и хранения в малых количествах. Комитет по здравоохранению 27 декабря поддержал законопроект в первом слушании. При этом в правящей партии "Грузинская мечта" нет консенсуса по этому вопросу, пишет РИА "Новости".

"Хотим дополнительно заявить, что мы считали и считаем применение наркотиков тяжелым грехом, однако патриархия Грузии никогда не поддерживала и не поддерживает избрание ареста в отношении лиц, больных наркоманией. При этом до того, как отмеченное осуществится, по нашему мнению, необходимо своевременно решить ряд вопросов", - говорится в заявлении патриархии.

По мнению патриархии, для начала нужно продумать механизмы защиты семей и детей от влияния наркозависимых. Для этого следует начать пропаганду здорового образа жизни, разработать в образовательных учреждениях специальный познавательный курс о вреде наркотиков. Также нужно ужесточить меры за незаконный ввоз наркотиков в страну, заявляют представители грузинской церкви.

В заявлении патриархии отмечено, что в стране нет таких реабилитационных центров, в которых у наркозависимых людей будет полноценная возможность исправиться.

"В представленном законопроекте не прописаны данные направления, что говорит об обязательстве приостановления его рассмотрения", - подчеркнули в патриархии.

Представители церкви считают, что вопрос должен быть рассмотрен с участием общества, руководства, психологов, врачей, правозащитников, юристов, церкви, журналистов, педагогов и правоохранителей.

После предложения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго разработать такую наркополитику, которая создаст отрицательный настрой в отношении наркотиков, заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе заявила, что эта сфера в стране нуждается в упорядочении. Послание Илии Второго также прокомментировала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. По ее словам, отдельные замечания или намеки прямо совпадает с теми планами, которые есть у правительства и министерства юстиции Грузии, пишет "Sputnik-Грузия".

Примечание:

"В Грузии арестован активист "Белого шума" за хранение наркотиков", "213 килограммов героина изъято в порту Батуми", "В Западной Грузии полицией у наркоторговцев изъято 17 мешков марихуаны".

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