11 января 2018, 21:49

Фильм в YouTube о Первой чеченской войне набрал более 2 миллионов просмотров за три дня

В фильме "Человек после войны", опубликованном видеоблогером Юрием Дудем, воевавший в Первую чеченскую кампанию Олег Ситников и приезжавший в Грозный в 1995 году музыкант Юрий Шевчук рассказывают о войне и о жизни после нее. Видео получило более 250 тысяч положительных оценок и помогло Ситникову осуществить мечту о покупке новой машины.

Фильм с названием "Человек после войны" был опубликован на канале видеоблогера Юрия Дудя в YouTube 8 января. К 21.40 мск 11 января фильм набрал 2 187 016 просмотров и 254 тысячи положительных оценок. Видеозапись также размещена на главной странице "Кавказского узла".

В 1995 году в Чечню отправился Юрий Шевчук и его группа "ДДТ", которые поехали туда "как простые граждане". Не ангажированные никакой партией, музыканты, по словам Шевчука, "хотели поддержать мир, потому что рок-н-ролл всегда "рубился" за это", и дали ряд концертов для российских солдат в Ханкале и Грозном. По возвращению рок-музыкант написал несколько песен – "Мертвый город. Рождество" и "Умирали пацаны", отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

В видеозаписи есть нецензурная лексика, 18+.

Молодого солдата отправили собирать трупы сослуживцев

По словам Юрия Дудя, он решил снять фильм "Человек после войны" после своего интервью с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком.

В интервью Шевчук рассказал о своей поездке в Чечню в 1995 году и показал архивную съемку, которую вел. В одном из эпизодов можно увидеть перекличку бойцов из разных регионов. Шевчук рассказал Дудю, что через несколько дней многие солдаты погибли.

"Мы не знаем, так это или нет, но знаем, что как минимум один человек с этого видео жив. Мы нашли его совершенно случайно - благодаря одному из наших зрителей. Бойца зовут Олег Ситников, он живет в Калининграде очень тихой и очень скромной жизнью", - написал Юрий Дудь в аннотации к фильму "Человек после войны".

Олег Ситников согласился рассказать Юрию Дудю о событиях, участником которых был. "Мы приехали к нему в гости, чтобы показать, как живут люди, вернувшиеся с войны. Здорово, если это не пригодится вам. К сожалению, кому-то это пригодится точно", - подчеркнул видеоблогер в своем фильме.

По словам Ситникова, когда его, необученного солдата, отправили в Моздок, он о войне имел смутное представление. "Один или два раза на полигон съездил, и стрелять... Я до сих пор-то толком не научился... Стрелять - стреляли, но не в цель", - рассказал участник войны в Чечне и отметил, что попал в Грозный 4 января 1995 года.

Олег Ситников также рассказал, что он "служил в резервном батальоне и занимался тем, что собирал тела убитых". "Однажды нас четверых подозвал офицер, мы взяли покрывало и побежали собирать трупы. В наклонку бежали, пули сверкают… Каждый труп, а всего нужно было забрать тела девяти человек, мы клали на покрывало. Четыре человека таскали трупы в госпиталь", - описал свою службу Ситников.

По его словам, "страха при таких вылазках он почти не чувствовал". Но после возвращения из Чечни, как признался Ситников, он "пил не просыхая" и "жил где придется". 49-летний Ситников заявил, что "смог бросить пить 10 лет назад".

"Две большие разницы - Великая Отечественная война и чеченская война. Там мы воевали за Родину, а здесь не знаешь, за что воюешь", - подчеркнул участник чеченской войны.

31 декабря 1994 года, начался штурм Грозного российскими федеральными силами. Осада столицы сепаратистской Ичкерии продолжалась в течение трех месяцев. В итоге, после долгих ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма составили более 8 тысяч человек, по разным оценкам число погибших в Грозном мирных жителей составило от 5 до 25 тысяч человек. Подробнее о событиях, происходивших в Грозном говорится в справке "Новогодний штурм Грозного (1994-1995)" на "Кавказском узле".

Дудь напомнил о словах Грачева о погибших срочниках

Олег Ситников также рассказал, что "были и те, кто сходил с ума". "Один хотел автомат поднять и своих расстреливать. Но мы успели сзади накинуться на него, чтобы руки скрутить и на землю положить", - вспомнил Ситников.

Интервью Ситникова перемежается отрывками видеозаписей из архива Юрия Шевчука, на которых усталые и грязные военнослужащие говорят о чеченской войне. "Нам сказали, мы пошли...Но я скажу, что это война - никому не нужная. За что легли наши офицеры? За что?..." - заявил один солдат.

На контрасте со словами простого солдата в фильме "Человек после войны" приведен отрывок из интервью Павла Грачева, возглавлявшего Минобороны России в Первую чеченскую войну. "Эти 18-летние юноши за Россию умирали. И умирали с улыбкой", - заявил Грачев в своем интервью в 1995 году.

Авторы фильма, помимо Олега Ситникова, попросили рассказать о своем отношении к войне его тетю Клавдию Терентьеву и ветерана войны в Афганистане, полковника Юрия Федорищева.

По словам тети Олега Ситникова, она очень переживала за племянника, когда он пошел служить. "До армии у него была жена. Она не хотела, чтобы он шел в армию. Она сказала, что если он уйдет, то она с ним разведется, что и сделала", - пояснила Терентьева.

Она также заявила, что резко отрицательно относится к военным действиям. "Как можно развязывать войну, зная, что люди, живые люди, гибнут?" - подчеркнула она.

Юрий Дудь устроил встречу Олега Ситникова с Юрием Шевчуком. "Держись, брат! Из войны надо выходить, она не должна в башке сидеть. Выходить надо, заниматься мирной деятельностью, это важно. Всем этого желаю, у кого по ночам пули свистят в голове. Забывать это нельзя, но мирная жизнь — это очень важно", — пожелал Ситникову Шевчук.

Дудь и Шевчук подарили Ситникову автомобиль

В свою очередь ветеран войны в Афганистане, полковник Юрий Федорищев подчеркнул, что "чеченская война отличалась от войны в Афганистане".

"Брали вот таких вот пацанов, неподготовленных, и отправляли. Что не делалось, кстати, в Афганистане. Там полгода их тренировали, потом они приезжали в части. В мою, например, часть, и я их еще три месяца к боевым действиям не подпускал. А здесь...", - отметил Юрий Федорищев.

"Многие погибли уже после. От разных причин. Как говорил мне один "афганец": "Пули догоняют и через 10 лет, и через 15 лет", - заявил музыкант Юрий Шевчук.

По словам Олега Ситникова, сейчас он работает на двух работах и, получая около 20-25 тысяч рублей в месяц, мечтает о новой машине.

"Я сам по себе человек экономичный… Но вот мне Юрий Федорищев подарил машину, "Оку". Ну, как подарил, продал за 10 тысяч рублей. Потом я ее продал и купил уже "Гольфа" (Volkswagen Golf. - Прим."Кавказского узла"). На "Гольф" я уже копил целый год и он стоил 33 тысячи. Он 1983 года. Но сейчас он сломался. Думаю, буду продавать и уже 1991 года машину брать. Я думаю, что в Калининграде такую машину за 70-80 тысяч рублей можно нормальную купить", - отметил он.

10 января Юрий Дудь сообщил о том, что Олег Ситников смог купить автомобиль. "Это Олег и его новая машина (ну, то есть не новая - но в порядке)", - написал Дудь на своей странице в Instagram. Деньги на Opel 1993 года выпуска Олегу перечислила съемочная группа Дудя и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, сообщил сегодня калининградский портал "Клопс". По данным издания, сразу после интервью "съёмочная группа Дудя и Юрий Шевчук предложили Ситникову помочь с покупкой автомобиля, попросили номер карты и перевели деньги".

Олег Ситников также рассказал, что мечтает "спокойно дожить". По словам калининградца, в свободное время он занимается тяжелой атлетикой. Ситников признался, что он мечтает поехать на чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов. В фильме "Человек после войны" подробно рассказывается про увлечение Ситникова тяжелой атлетикой, показаны его награды, завоеванные на любительских соревнованиях.

Фильм вызвал дискуссию среди пользователей YouTube



Видео получилось интересным и эмоциональным, заявили одни пользователи YouTube в комментариях, призвав организовать сбор денег на новую машину для Олега Ситникова. Фильм - неполный и однобокий, так как нет комментариев прошедших ту же войну чеченцев, считают другие. "Хороший фильм! Оказывается, может быть интересна история и об обычном человеке", - отметил Руслан Хунов.

"Олегу Ситникову уважение. Молодец мужик! И спасибо Юре и его команде, надеюсь увидеть ещё такие истории. Было бы замечательно помочь как-то финансово, возможно открыть счет, куда можно денежку отправить", - отметил Андрей Вольнов.

"С моей точки зрения, фильм снят для набора лайков и рейтинга блогера. Потому как негатива много, и не нужно жалеть солдата. Он - солдат, тяготы и лишения он должен переносить стойко! (...) Я тоже прошел две Чеченские кампании, калека с одним легким. У меня, Слава Богу, семья, трое детей. Все зависит от самого человека, а обвинять и искать крайних всегда можно", - написал в комментариях под видео Nikolaj Holstein.

"При всех плюсах видео оно - неполное. Нужно было обязательно показать и чеченцев: их отношение к войне (и ветеранов, и молодежь). Организовать приезд нашего ветерана в Грозный, чтобы он поговорил с чеченским ветераном. Склок с республикой у нас сейчас особых нет и, если вы хотите сделать выпуск полноценным, то чеченцы там должны быть обязательно. А так получилось хоть и душевно, но однобоко и предвзято", - написал пользователь Soujiro Seta.

После выхода фильма подписчики Дудя предложили собрать Ситникову деньги на автомобиль. Сам журналист, в свою очередь, попросил людей не принимать участия в сборах средств. Вместо этого Дудь предложил находить и лично оказывать помощь ветеранам разных войн.

"Под видео много призывов помочь именно Олегу, а кто-то уже делает специальные сообщества со сбором денег. Мы предлагаем следующее: 1. не участвовать ни в каких сборах, затеянных теми, кто вам не знаком... 2. в каждом городе нашей страны есть ветераны войны - Великой Отечественной, Афганской, Чеченской. Если у вас есть желание помочь - просто найдите такого человека (наверняка он живет рядом, наверняка вы его знаете, просто не обращали внимания). И помогите лично - хоть деньгами, хоть делами. Нам кажется, это лучший способ сделать доброе дело", - отметил Юрий Дудь в своем комментарии, закрепленном под видео "Человек после войны".

К годовщине вывода российских войск из Чечни "Кавказский узел" подготовил подшивку "Первая чеченская: 20 лет с вывода войск", в которой собраны статьи о поворотных моментах войны и биографии главных действующих лиц и кадры военной видеохроники. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях".