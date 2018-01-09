09 января 2018, 22:23

Пять человек пострадали при взрыве газа в Чечне

Газ взорвался в частной теплице в Шалинском районе, госпитализированы пять человек.

По данным источника в экстренных службах республики, инцидент произошел в селе Герменчук. Причиной взрыва стала неисправность оборудования для отопления теплицы, отметил он.

Все пятеро пострадавших доставлены в клиническую больницу в Грозном, информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 декабря 2017 года две женщины и трое детей были госпитализированы с ожогами после взрыва газа в строящемся частном доме в селении Верхний Нойбер Гудермесского района. 25 декабря наиболее пострадавшую женщину доставили для лечения в Москву.

Примечание:

"Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне", "Врачи оставили в больнице четырех пострадавших при взрыве в Батуми".

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