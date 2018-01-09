09 января 2018, 02:27

Участники митинга потребовали убрать ограждения в морском порту Сочи

Ограждения в морском порту Сочи мешают рыбакам-любителям заниматься рыбной ловлей, заявили сочинцы на акции, участниками которой стали около 200 человек. По словам рыбаков, обращения в администрацию города и правоохранительные органы не дали результатов, более того, ограждения появились и над морской гладью.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 27 ноября 2017 года в морском порту Сочи в районе глубоководного причала произошел конфликт между представителями охранной организации и рыбаками-любителями. Рыбаки заявили, что охранник стоянки для яхт выхватывал у них удочки, выбрасывал их и ломал. Владельцы марины (стоянки для яхт), по мнению рыбаков, хотят полностью ограничить доступ жителей Сочи к причалам. В декабре рыбаки потребовали у главы города Анатолия Пахомова снять забор, огораживающий причалы порта, при этом, по их словам, реакции на обращение на имя мэра Сочи и реакции правоохранительных органов на заявления не было.

8 января в Комсомольском сквере Сочи прошел митинг рыбаков-любителей, передает корреспондент "Кавказского узла". По утверждению организаторов акции, ее участниками стали около 200 человек.

Член инициативной группы рыбаков Сергей Берносовский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "с ноября 2017 года никаких изменений ситуации не произошло". "Никаких изменений не произошло ни после нашего обращения в полицию, ни после обращения к мэру, ни после обращения мэра к директору морского порта. Наоборот, к концу декабря неизвестные натянули тросы не только над нашей головой, но и над морской гладью", - рассказал Сергей Берносовский.

Участники митинга напомнили, что 14 декабря глава Сочи Анатолий Пахомов проводил обход причалов, к нему подошли около трех десятков рыбаков и потребовали снять забор, которым арендатор огородил причалы. Глава обещал написать письмо министру транспорта. 16 декабря глава Сочи направил руководству сочинского морского порта официальное заявление с просьбой "соблюдать российское законодательство и обеспечить демонтаж ограждения на территории пирса для свободного доступа жителям и гостям Сочи, в том числе для осуществления любительской рыбалки".

Еще один член инициативной группы Евгений Слоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что рыбаки испробовали все прочие меры воздействия, прежде чем выйти на митинг. "Мы просили, мы объясняли, мы говорили, мы обращались, но теперь наше терпение лопнуло и мы решили выйти на митинг", - рассказал Слоев. По его словам, митинг планировалось провести еще перед новогодними праздниками, но не было разрешения от мэрии Сочи.

На митинге присутствовал заместитель главы Сочи Владимир Волков, который напомнил, что глава города написал обращение руководству морского порта, и "его позиция и позиция администрации на стороне митингующих". Участник митинга Юрий Гогуа назвал ограждение оскорблением людей и дискриминацией. "Там, значит, люди, а мы кто?" - заявил мужчина.

80-летний Валерий Гусев заявил на митинге, что "рыбалка продлевает ему жизнь и здоровье". "Для многих и для меня лично отнять рыбалку, это значит отнять и здоровье, и жизнь", - сказал мужчина, который также заявил, что рыбалка в порту дает возможность выжить и добыть себе пропитание.

"Несомненно, в морском порту творится беспредел. Это больная тема, за которую нужно браться серьезно и требовать наведения порядка", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эколог, член экологической вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев.

Его поддержал и лидер общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук, который также присутствовал на митинге. "Из нас пытаются сделать, видимо, подопытных кроликов, раз запирают в какие-то клетки и решетки, огораживают заборами территории общего пользования, игнорируют законы РФ. Надо отстаивать свое право на жизнь и благоприятную среду обитания, но, видимо, без объединения всех прогрессивных общественных сил это не получится", - заявил он.

Рыбак и журналист Игорь Чернов, выступая на митинге, заявил, что "главной задачей участников акции является снятие ограждения". "Мы должны поставить вопрос о снятии забора перед правоохранительными органами", - заявил он.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали снять все ограждения в морском порту. Резолюция будет направлена президенту РФ, главе администрации Краснодарского края, в прокуратуру Краснодарского края и Сочи, УВД Краснодарского края и Сочи, а также главе администрации города.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"