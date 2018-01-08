08 января 2018, 04:11

Житель Махачкалы умер в районном отделе полиции

МВД по Дагестану назначило служебную проверку после смерти задержанного жителя Махачкалы в РОВД Советского района.

По данным представителя МВД по Дагестану, 5 января в Советское РОВД Махачкалы был доставлен местный житель 1955 года рождения, спустя несколько дней он скончался по неизвестным причинам. Ведомством назначена служебная проверка.

"63-летний махачкалинец был доставлен в Советское РОВД в пьяном состоянии по подозрению в причинении ножевых ран другому. Он был помещён в специальное помещение в отделении полиции. Однако через несколько дней, 7 января он перестал подавать признаки жизни. Сразу была вызвана бригада скорой помощи, которая по приезду констатировала его смерть. Другой мужчина, кому были нанесены ножевые ранения находится сейчас в больнице", - цитирует 7 января представителя МВД по Дагестану издание “Новое дело”.

Примечание:

"В Ставропольском крае родственники заключенных жалуются на нарушение прав родных", "Полицейским предъявлено обвинение по делу о смерти Цкаева", "Число задержанных по делу о смерти Цкаева возросло до восьми".

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