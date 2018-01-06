06 января 2018, 17:08

Высокопоставленный силовик найден застреленным в Нальчике

Тело замначальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии Руслана Межгихова было обнаружено в его рабочем кабинете вечером 5 января.

О гибели полковника юстиции, заместителя начальника следственного управления республиканской полиции, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Имя погибшего в сообщении не уточняется.

Скриншот сообщения в Telegram-канале Mash, 6 января 2018. Погибший Руслан Межгихов пришел на службу в нерабочее время и в выходной день. По утверждению коллег, Межгихов заперся в своем служебном кабинете, а через 10 минут они услышали выстрел, говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

На теле Межгихова обнаружено огнестрельное ранение в области груди, уточнило Рен-ТВ. Рядом с телом Межгихова лежал его табельный пистолет, отмечает "Регионы Онлайн".

43-летний Руслан Межгихов работал в органах МВД с 1999 года, пост замначальника следственного МВД по Кабардино-Балкарии он занимал с 2014 года. По информации источников, у него не было конфликтов ни на службе, ни в семье, равно как и проблем со здоровьем.

Примечание:

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