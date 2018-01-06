06 января 2018, 16:41

Подросток попал в больницу после стрельбы в Ростовской области

Полицейские задержали в Красносулинском районе Ростовской области мужчину, стрелявшего на улице из охотничьего карабина. Ранение получил проходивший мимо подросток.

Инцидент в поселке Углеродовском Красносулинского района произошел вечером 1 января, но известно о нем стало лишь сегодня. По информации правоохранителей, нетрезвый мужчина вышел на улицу с ружьем после ссоры и драки со своими знакомыми.

Мужчина, желавший напугать своих обидчиков, начал стрелять в асфальт. Рикошетом дроби был ранен находившийся рядом 17-летний подросток, его доставили в местную больницу, сообщило сегодня со ссылкой на ГУ МВД Ростовской области ИА "Панорама".

Стрелок задержан, карабин у него изъят.

В правоохранительных органах подтверждают информацию только об одном пострадавшем, но местные жители утверждают, что их было больше. Ранения получили пятеро детей и взрослый мужчина, всем им потребовалась медицинская помощь, сообщило сегодня со ссылкой на очевидцев издание "Ёрш. Красный Сулин". 

Комментариев со стороны задержанного относительно информации правоохранителей и местных жителей пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что чеченский силовик заподозрен в гибели ребенка в новогоднюю ночь. По информации МВД, сотрудник одного из федеральных ведомств стрелял в воздух со своими сослуживцами и смертельно ранил несовершеннолетнюю девочку, которая находилась у себя дома напротив окна.

Примечание:

"Отец раненого заявил о бездействии МВД после стрельбы в Хасавюрте", "Арестованы подозреваемые в расстреле посетителей кубанского кафе", "Два человека погибли в результате стрельбы на Кубани".

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