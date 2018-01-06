06 января 2018, 12:44

Нагорный Карабах сообщил о гибели солдата

Контрактник Мгер Зироян минувшей ночью отравился угарным газом и умер, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, 25-летний солдат скончался сегодня в 02.10 (01.10 мск).

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, говорится на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 11 декабря 2017 года получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий Армии обороны Нарек Адибекян, по делу о гибели солдата задержан его сослуживец.

"Кавказский узел" размещает материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".