06 января 2018, 13:32

Отец раненого заявил о бездействии МВД после стрельбы в Хасавюрте

Люди в масках ранили из травматического оружия жителя Хасавюрта Идриса Идрисова, но расследование не ведется, потому что правоохранители знакомы со стрелявшими, заявил отец пострадавшего, адвокат Магомед Идрисов. Дело не возбуждено, так как не определен ущерб, причиненный здоровью раненого, сообщили в МВД.

По словам адвоката Магомеда Идрисова, 29 декабря в Хасавюрте произошла драка между его сыном и другим молодым человеком, возникшая из-за личной неприязни. Вечером того же дня, около 19.30, на место инцидента - станцию техобслуживания - пришла группа людей, которые продолжили выяснять отношения с Идрисом Идрисовым. Пятеро из них открыли огонь и прекратили стрелять только после того, как сын притворился убитым, рассказал Магомед Идрисов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Идриса стреляли из травматического пистолета, а в его автомобиль - из боевого, гильзу от которого он сам нашел на месте происшествия.

Раненого доставили в больницу, где его срочно прооперировали, сообщил Магомед Идрисов. Адвокат утверждает, что в больнице их ждал человек, который был нетрезв и мешал работе дознавателя. Этот человек заявил, что работает оперативником и предложил "разрулить ситуацию", но дознаватель попросил его выйти. "Он начал буянить и не слушал дознавателя. Дело дошло до драки, и Идриса Идрисова пришлось забрать домой, так как ему и его жизни угрожала опасность", - говорится в заявлении, которое Магомед Идрисов отправил в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Адвокат уточнил, что его сын продолжает находиться дома.

Идрисов отметил, что пытался выяснить имя оперативника по телефону горячей линии МВД Дагестана, но эту информацию предоставить ему не смогли.

По словам адвоката, один из правоохранителей лично посещал Идриса Идрисова и просил назвать имена нападавших, но раненый не смог этого сделать, пояснив, что те были в масках. Магомед Идрисов считает, что правоохранители знакомы с преступниками, и поэтому не заинтересованы в раскрытии преступления. "На месте преступления была запись с видеокамер - стерли, сделали, чтобы не было видно, гильзы спрятали, тряпки с кровью спрятали", - утверждает Идрисов в своем заявлении.

Аналогичные нападения уже совершались как на Идриса Идрисова, так и на других жителей Хасавюрта, добавил адвокат. "Постоянно назначают "стрелки" для разборок, угрожают, но правоохранители бездействуют, так как им безразлично и нет с них спроса", - считает Магомед Идрисов.

Уголовное дело в связи с ранением Идриса Идрисова не возбуждено, так как отсутствуют результаты судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести причиненного ему вреда, сообщил "Кавказскому узлу" 5 января представитель МВД.

источник: корреспондент "Кавказского узла"