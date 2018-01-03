03 января 2018, 21:25

Выставка аланского золота во Владикавказе впечатлила посетителей

Более 600 человек посетили открывшуюся сегодня в Национальном музее Северной Осетии выставку аланских золотых украшений, которые экспонируются впервые.

На выставку попали археологические находки, это лишь небольшая часть имеющейся коллекции золотых украшений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" замгендиректора по развитию Национального музея Северной Осетии Михаил Мамиев.

"Первая крупная серия предметов была найдена в результате проведения археологических работ Институтом истории и археологии. Эта золотая коллекция, которая со временем пополнялась, сейчас находится на хранении в Сберегательном банке. К сожалению, у нас до сих пор нет условий для хранения драгметаллов и их экспонирования. В связи с реконструкцией музея мы надеемся, что такие условия будут созданы", - сказал Мамиев.

Золотая коллекция в основном состоит из женских украшений. Представлен и такой экспонат, как сбруя коня аланского воина, сообщил замдиректора музея. По словам Мамиева, самые ранние экспонаты относятся к I веку до н.э., они взяты из погребения знатной сарматки. "Далее идут комплексы II-IV веков, время формирования Аланского государства. Наиболее поздние комплексы относятся к постмонгольскому времени", - рассказал он.

Михаил Мамиев отметил, что техника изготовления предметов и нанесенные на них орнаменты указывают на то, что они появились в едином этнокультурном пространстве. "В культурном плане эта коллекция бесценна. Она свидетельствуют об истории нашего народа, о его богатстве", - сказал замдиректора Национального музея.

Всего сегодня в музее открылись три экспозиционных зала. Во втором зале, который сегодня вызвал особый интерес у мужчин, представлена коллекция клинков и огнестрельного оружия XVIII-XIX веков, а также археологические находки. "Археологические материалы датируются периодом с эпохи ранней бронзы - это примерно третье тысячелетие до нашей эры - и до позднего средневековья", - сообщил Михаил Мамиев. В еще одном открывшемся зале представлена выставка живописи и резьбы по дереву.

"Мы ожидали, что будет много народу, потому что люди истосковались по Национальному музею. Он необходим для полноценного существования любого народа, для развития его национальной культуры", - отметил Мамиев. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в музее, сегодня с экспозициями ознакомились более 600 человек, в том числе туристы. Несовершеннолетние посетили музей бесплатно, студентам билет обошелся в 50 рублей, взрослым - в 100.

"Я считаю, что нужно проводить больше таких выставок. Так мы узнаем свою историю, свое прошлое. Для нынешнего поколения это очень важно, потому что мы начинаем терять свои корни. Я узнала о выставке случайно, но очень впечатлена и довольна", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Дзерасса Камболова, которая пришла на выставку вместе с маленьким сыном.

Другая посетительница, пенсионерка Антонина Шудра, сказала "Кавказскому узлу", что очень интересуется историей и довольна новым зданием Национального музея. "Все интересно, познавательно. Немного следует добавить комментарии к экспонатам - хочется узнать, из чего они сделаны, чтобы составить для себя представление", - отметила она.

Посетительница Светлана Фурсова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала во Владикавказ из Московской области на зимние каникулы вместе с мужем, который родился в столице республики. "Мне очень все понравилось, но хотелось бы более расширенную выставку. Для такого города, как Владикавказ, это маловато", - считает Светлана Фурсова.

Выставка Аланского золота продлится до 9 января включительно.

Реконструкция Национального музея Северной Осетии продолжается, в 2018 году для завершения всех работ потребуется еще 105 миллионов рублей, говорится на сайте главы и правительства Северной Осетии.

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"