Спелеологи в пещере Сары-Тала в Кабардино-Балкарии. Фото Тенгиз Мокаев, http://kbrria.ru/blogi/tengiz-mokaev/11918

03 января 2018, 05:19

Спелеологи начали изучение пещер Сары-Тала в Кабардино-Балкарии

Десять спелеологов в составе межрегиональной экспедиции изучают пещеры урочища Сары-Тала.

Московский спелеологический клуб "Перово" и Кабардино-Балкарская общественная организация "Созидание" организовали экспедицию по изучению пещер урочища Сары-Тала, которая продлится до 12 января.

В состав экспедиции вошли представители региональных отделений Русского географического общества. Кроме того, участие в экспедиции принимает британский спелеолог польского происхождения Павел Кравчик, информирует 2 января РИА "Кабардино-Балкария".

Работу по изучению пещер планируется провести в два этапа. На первом этапе будет сделана топографическая съемка известных спелеологам пещер, а также будут организованы поиски новых ходов в эти пещеры. На втором этапе будет проведена разведка местности с целью поиска новых пещер. Во время всей экспедиции будут взяты пробы грунта и воды, а также пойманы экземпляры местной фауны.

По результатам прошлогодней экспедиции 2017 года спелеологи обнаружили, что крупнейшая пещера в Кабардино-Балкарии под названием "Главный калибр" на 400 метров длиннее. Согласно обновленным данным, ее длина составляет 2900 метров разведанных ходов.

Сары-Тала - система природных карстовых пещер, состоящая из горизонтальных многоуровневых и одноуровневых пещер и глубоких вертикальных колодцев с подземными водоемами. Природный массив Сары-Тала расположен над каньоном реки Нальчик, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русского географического общества.

Примечание:

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