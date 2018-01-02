02 января 2018, 23:34

Иранцы Грузии потребовали отставки Роухани

Уроженцы Ирана провели сегодня в Тбилиси акцию с требованием об отставке президента Хасана Роухани и проведении реформ в Иране.

По словам участников акции в Тбилиси, они уже второй день приходят к посольству Ирана в Грузии с плакатами и требуют отставки президента, смены власти и проведения реформ в Иране. Участники митинга таким образом присоединились к волне акцией протеста в крупных городах Ирана: Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, сообщает издание “Эхо Кавказа”.

“Правительство Ирана диктаторское. Они не думают о народе, все делают только для себя. А мы хотим жить свободно, как в нормальной стране”, - заявил участник акции в Тбилиси Мухаммед Руса в эфире телеканала  “Рустави-2”.

Другой участник акции, Али Руста, заявил в эфире телеканала о том, что многим иранцам пришлось оставить родину из-за того, что они приняли христианство.

“Я – христианин. Здесь, в Грузии, я могу ходить в церковь, жить, как обычный человек. Там я не могу жить так, меня все время сажали за это в тюрьму, вызывали в полицию, спрашивали, почему я стал христианином”, - сказал участник акции в Тбилиси.

В Иране уже почти неделю продолжаются массовые протесты. Мятежники выходят на улицы с лозунгами против коррупции, инфляции, безработицы и высших органов власти. С 28 декабря было задержано более 300 человек, из них порядка 100 находятся под арестом. Жертвами столкновений с силами безопасности стало уже 20 человек, сообщает РБК. 

Примечание:

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