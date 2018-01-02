02 января 2018, 05:12

МВД Дагестана отреагировало на ролик в интернете с жалобами сотрудников ГИБДД

В сети Интернет появилось видео, в котором от имени сотрудников Управления ГИБДД МВД по Дагестану озвучены  жалобы на плотный график работы и физическую невозможность выполнения поставленных перед ними задач.

Руководство МВД республики начало расследование для установления подлинности распространенных в интернете сведений.

"По результатам служебной проверки, при подтверждении фактов, лица допустившие нарушения понесут наказание в соответствии действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующих деятельность ОВД", - говорится в релизе, опубликованном на сайте МВД по республике 1 января. 

Ролик, вызвавший реакцию ведомства, был опубликован на видеосервисе Youtube 30 декабря на канале издания "Новое дело". В ролике представлено несколько графиков дежурств сотрудников, однако в нем, как утверждают авторы записи, не учтено время, которое сотрудники тратят на получение и сдачу оружия, ознакомление с ориентировками,  прохождение инструктажа перед сменой, кроме того в графиках у многих сотрудников отсутствует время для приема пищи, что нарушает права полицейских. 

По данным на 03.33 мск 2 января, ролик просмотрен 3003 раза. 

Примечание:

"Суд дал аргументы дагестанским водителям в споре с силовиками по поводу ГБО", "Махачкалинец через суд борется за снятие с профучета", "В Дагестане фермер из Магарамкента признан виновным в оскорблении полицейского".

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