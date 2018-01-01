01 января 2018, 20:13

Мотострелки провели антитеррористические учения в Дагестане

Дислоцированные в Дагестане подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа во время учений отразили условное нападение террористов на склад с боеприпасами в Буйнакске.

"Были отработаны действия по блокированию условного противника, проникшего на территорию военных городков в городе Буйнакск и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин", — сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

К учениям также были привлечены экипажи бронеавтомобилей ГАЗ-2330 "Тигр" для создания дымовой завесы для перегруппировки военнослужащих, передает РИА "Новости". Кроме того, военные медики отработали оказание первой медицинской помощи условно раненым.

По данным пресс-службы ЮВО, всего в мероприятиях внезапной проверки были задействованы около 50 военнослужащих, а также пять единиц боевой техники.