31 декабря 2017, 23:31

Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Северного Кавказа

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено в Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане и Чечне.

В горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана предупреждение действует до 18.00 мск 1 января. В Ингушетии и Чечне предупреждение действует до вечера 3 января. Лавиноопасность во всех этих республиках возможна на высотах от полутора километров, сообщило МЧС. 

В горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно на высотах от 1000 метров, предупреждение действует до 18.00 мск 3 января, говорится на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани +5, слабый дождь, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем 1 января умеренный дождь, +3, ветер стихнет до 3 м/с. В адыгейском поселке Никель ночью умеренный дождь, +7 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. Днем температура достигнет +5 градусов, скорость ветра - 2 метров в секунду, умеренный дождь сохранится. В ингушском селе Джейрах ночью слабый дождь, +4, ветер дует со скоростью 13 метров в секунду. Днем 1 января без осадков, +6, ветер ослабнет до 8 м/с. В чеченском селе Итум-Кале ночью без осадков при температуре +7 и ветре 14 метров в секунду. Днем также без осадков, температура останется прежней, ветер стихнет до 5 м/с.

Сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии прогнозируются слабые осадки при температуре воздуха -2 градусов и ветре скоростью 13 метров в секунду. Днем 1 января умеренные осадки, -1, скорость ветра 11 метров в секунду. В Карачаевске ночью +7 градусов, слабый дождь, ветер 5 метров в секунду. Днем умеренный дождь, температура понизится до +4, ветер стихнет до 3 метров в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро ночью умеренный дождь, температура +1, скорость ветра 12 метров в секунду. 1 января без осадков, +1, скорость ветра 9 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир ночью и днем 1 января без осадков, температура 5-6 градусов тепла, скорость ветра 3 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

 

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в пяти регионах юга России".

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