30 декабря 2017, 11:48

32 сироты получили квартиры в Грозном

В канун Нового года чеченские власти передали детям-сиротам ключи от 32 квартир. Местные жители сообщили о многолетней очереди на жилье для детей-сирот.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября, в День матери, власти Чечни вручили ключи от квартир 40 детям-сиротам из 1627 состоящих на жилищном учете.

29 декабря Рамзан Кадыров вручил ключи от квартир 32 детям-сиротам, рассказали "Кавказскому узлу" в Минтруда Чечни. По данным ведомства, в 2017 году на приобретение жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов было выделено 90,8 миллиона рублей, всего были куплены 72 квартиры.

На сегодняшний день, согласно данным республиканского Минтруда, в списках на получение жилья от государства в Чечне состоит 1 627 сирот. Всего с начала реализации программы обеспечения жильем детей-сирот квартиры в Грозном получили 884 человека.

За год очередь сирот на жилье увеличилась на 343 человека. Нередко сироты, долго ожидавшие своего места в очереди на жилье, лишались этого права, сообщили "Кавказскому узлу" местные жители.

Местные жители жалуются на то, что ждать получения квартир приходится годами. "Моя внучка была в числе тех, кому вчера дали квартиру. Она простояла в очереди 10 лет", - сказала по этому поводу жительница Грозного Хава.

"Эта программа реализуется уже не первый год, но почему-то очередников в списках меньше не становится. Периодически проводится сверка списков, нужно заново подавать заявления, ходить по инстанциям. Хотелось бы, чтобы вопрос решился как можно скорее, но приходится ждать. Я уже много лет значусь в списках получателей жилья, но, когда получу квартиру или получу ли ее вообще, не знаю", - заявил по этому поводу житель республики Иса.

По его словам, после смерти родителей он жил у своего дяди, но теперь снимает жилье. "Обзавелся семьей, стеснять никого не хочется, поэтому скитаюсь по съемным квартирам. Жилье было бы сейчас очень кстати", - сказал мужчина.

источник: корреспондент "Кавказского узла"