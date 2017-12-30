30 декабря 2017, 04:08

Араик Хандоян объявил голодовку в тюрьме

Араик Хандоян объявил голодовку после перевода в карцер, а также в поддержку ранее объявивших голодовку членов отряда "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна.

Как сообщал "Кавказский узел", Армен Билян начал голодовку 17 декабря. По информации Уголовно-исправительного управления Минюста Армении, 21 декабря голодовку объявил Смбат Барсегян.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание полиции в Ереване с 17 июля 2016 года. К 30 июля того же года мятежники освободили всех взятых ими заложников, а 31 июля отряд сдался. Всего по делу "Сасна Црер" проходят 32 человека, суд разделил его на три части. Араик Хандоян обвинен в захвате заложников и незаконном хранении оружия.

Араика Хандояна перевели в карцер 29 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" спикер "Учредительного парламента" Сюзан Симонян.

"Тогда Хандоян объявил голодовку в знак протеста против преследования в отношении него, а также в поддержку голодающих отряда "Сасна Црер" Армена Биляна и Смбата Барсегяна", - сказала Симонян.

По ее информации, Билян и Барсегян продолжают голодовку, но руководство пенитенциарного учреждения "Нубарашен" перевело их не в специальные камеры для голодающих, а в карцеры.

По словам спикера "Учредительного парламента", Билян и Барсегян требуют, чтобы их перевели в УИУ "Армавир", однако руководство "Нубарашена" затягивает решение этого вопроса.

Информацию об объявлении Хандояном голодовки подтвердил его адвокат Араик Папикян.

Адвокат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что виделся в Хандояном. По его словам, в карцере, куда перевели Араика Хандояна, разбито окно, а вместо него повешено одеяло.

"Перевод Хандояна в карцер, действительно, является ничем иным, как преследованием со стороны властей", - заявил адвокат.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей пенитенциарной системы Армении в связи с проводимой акцией протеста членами отряда "Сасна Црер".

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"