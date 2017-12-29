29 декабря 2017, 18:17

Уроженцы Дагестана задержаны после нападения на журналиста в Москве

Московские правоохранители сегодня начали следствие по делу о разбойном нападении на журналиста дагестанского издания Джемала Алиева. Задержаны два его земляка, третий находится в розыске, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник полиции.

По данным полиции, вечером 27 декабря в Москве был избит и ограблен предприниматель, журналист РИА "Дагестан" Джемал Алиев. Момент нападения зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

 Алиева несколько раз ударили по голове, после чего похитили барсетку, кошелек, документы и iPhone 7. Личности нападавших, уроженцев Дагестана, установлены, двое из них задержаны, еще один находится в розыске, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник СО ОМВД по московскому району Ховрино.

Он уточнил, что сегодня по факту нападения возбуждено дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Сам Алиев затруднился предположить, с чем связано нападение. По его словам, кроме работы спецкором в информагентстве, он занимается предпринимательской деятельностью и является представителем Торгово-промышленной палаты Дагестана в Абхазии.

После нападения он был доставлен в больницу с рваной раной головы и множественными ушибами, однако от госпитализации отказался, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Джемал Алиев.

Джемал Алиев – специальный корреспондент информагентства, который работает и живет в Москве, пояснило сегодня на своем сайте РИА "Дагестан".

Примечание:

"Полиция сочла нападение на корреспондента "Кавказского узла" причинением легкого вреда здоровью", "Полицейские сочли грабежом нападение на Рудомаху", "Суд потребовал принудительно допросить свидетелей избиения журналиста "Кавказского узла".

Автор: Карина Гаджиева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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