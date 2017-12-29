29 декабря 2017, 15:02

Освобождены семеро похищенных жителей Грозного

Семь жителей столицы Чечни, похищенные в ноябре вооруженными людьми, освобождены спустя почти месяц пребывания в нелегальной тюрьме, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября вооруженные люди увезли из дома Зелимхана Дикаева, заявили его родственники, обратившиеся в Правозащитный центр "Мемориал". По данным "Мемориала", Дикаев был одним из семи жителей Грозного, которых похитили 21-22 ноября и держали на территории силовой структуры в Старопромысловском районе. 5 декабря пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии отвергла причастность к похищениям.

Похищения семи человек в Грозном возобновили тенденции, которые наблюдались во времена военных кампаний в Чечне, считают представители гражданского сектора. Чеченские власти от похищений открещиваются, но упоминают о спецоперациях против боевиков и наркоторговцев. При этом, по подсчетам "Кавказского узла", с начала года жители Чечни сообщили о похищениях не менее 50 своих родственников.

По данным достоверных источников, все семь похищенных в Грозном мужчин были освобождены к 18 декабря, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"По нашим сведениям, их держали в нелегальной тюрьме", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении Правозащитного центра.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений.