28 декабря 2017, 11:25

Житель Чечни осужден за попытку похищения женщины

Суд в Грозном приговорил к пяти с половиной годам колонии местного жителя, пытавшегося похитить свою бывшую супругу, сообщили следователи.

Судом установлено, что в ноябре 2016 года житель Грозного предпринял попытку похитить свою бывшую жену. Женщина оказала сопротивление, и попыталась скрыться в подъезде многоквартирного дома, однако мужчина догнал ее, нанес несколько ударов по голове и попытался оттащить женщину в свой автомобиль. Услышав шум в подъезде, жильцы одной из квартир открыли дверь, после чего нападавший сбежал, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

27 декабря суд Ленинского района Грозного признал мужчину виновным по ч. 3 статьи 30 – пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека с применением насилия, опасного для здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года, с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

Примечание:

"Возобновлено расследование похищения жителя Чечни", "Трое жителей Чечни предстанут перед судом по обвинению в похищениях людей", "В Чечне передано в суд дело местного жителя, обвиняемого в похищении людей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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