27 декабря 2017, 13:28

"Коммерсант" рассказал о роли Кадырова в освобождении врачей в Ливии

Двое врачей из Белоруссии, которых в Ливии принуждали продолжить работу по контракту, освобождены после вмешательства главы Чечни, сообщило сегодня издание.

Освобожденные в Ливии двое граждан Белоруссии, врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, сегодня будут доставлены в Москву, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД России и Госдуме.

Согласно сообщению, Бабуш и Здота приехали в Ливию в 2010 году по приглашению властей, но в октябре 2017 года, когда истек срок контракта, им было отказано в выезде.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война между сторонниками возглавлявшего страну Муамара Каддафи и силами оппозиции. В августе того же года войскам повстанцев удалось взять столицу Ливии штурмом.

Неизвестные вооруженные люди держали врачей в квартире, отобрав у них документы, рассказал дипломатический источник издания, знакомый с ситуацией. "Им позволяли выходить из квартиры, однако за пределами помещения врачей постоянно сопровождали, каждый шаг отслеживался... Им пытались инкриминировать врачебную ошибку, чтобы принудить остаться в Ливии. Им сообщили, что если они не будут работать, им предъявят обвинение, что может грозить заключением на срок как минимум четыре года", - сказал он.

Согласно сообщению Российской контактной группы, в сентябре во время визита в Белоруссию Рамзан Кадыров обсуждал с президентом страны Александром Лукашенко судьбу ряда задержанных в Ливии граждан республики и пообещал, "что будут приняты все возможные меры для их освобождения", сообщает издание.

Как уточнил в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров, вопросом освобождения белорусских врачей по его поручению также занимался депутат Госдумы Адам Делимханов, пишет издание.

Отметим, что власти Чечни также регулярно отчитываются о возвращении женщин и детей из Сирии и Ирака. Так, 14 декабря представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби сообщил о том, что с Ближнего Востока возвращены уже 93 российских гражданина. Чеченские власти используют возвращение людей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, предположили ранее жители Чечни.