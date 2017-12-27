27 декабря 2017, 12:25

Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми

Хасавюртовский райсуд отправил на 18 лет в колонию местного жителя, который обвинялся в изнасиловании семилетней дочери и избиении восьмилетнего сына, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", дело жителя Хасавюртовского района было передано в суд в октябре. По данным следствия, мужчина в марте этого года изнасиловал дочь, а по отношению к сыну применял недозволенные методы воспитания, выразившиеся в нанесении ребенку побоев.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 и ст. 156 УК РФ. Эти статьи говорят об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенного с жестоким обращением с ним.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана. О том, когда был вынесен приговор, вступил ли он в силу, информации в нем нет.

Комментарии осужденного или его адвокатов относительно заявлений следствия и вынесенного приговора не поступали.