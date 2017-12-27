Колючая проволока. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 декабря 2017, 12:25

Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми

Хасавюртовский райсуд отправил на 18 лет в колонию местного жителя, который обвинялся в изнасиловании семилетней дочери и избиении восьмилетнего сына, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", дело жителя Хасавюртовского района было передано в суд в октябре. По данным следствия, мужчина в марте этого года изнасиловал дочь, а по отношению к сыну применял недозволенные методы воспитания, выразившиеся в нанесении ребенку побоев.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132  и ст. 156 УК РФ. Эти статьи говорят об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенного с жестоким обращением с ним.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана. О том, когда был вынесен приговор, вступил ли он в силу, информации в нем нет.

Комментарии осужденного или его адвокатов относительно заявлений следствия и вынесенного приговора не поступали.

Примечание:

"Двое дагестанцев обвинены в изнасиловании парня", "Житель Дагестана обвинен в похищении и изнасиловании девочки", "В Махачкале в суд передано дело о групповом изнасиловании 21-летней девушки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 14:50

27 декабря 2017, 14:45

27 декабря 2017, 14:21

27 декабря 2017, 13:53

27 декабря 2017, 13:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты