26 декабря 2017, 23:52

МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

В Краснодарском крае и Адыгее сход лавин возможен на высотах от 1000 метров над уровнем моря, а в регионах Северо-Кавказского федерального округа - от 1500 метров, сообщили спасатели.

Предупреждение во всех восьми регионах действует до 18.00 мск 27 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани слабый дождь, температура воздуха +1 градус, скорость ветра 12 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, потеплеет до +11 градусов, ветер стихнет до 7 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель ночью также слабый дождь, +2 градуса, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем температура поднимется до +10 градусов, скорость ветра достигнет 9 метров в секунду. В ингушском селе Джейрах ночью умеренные осадки, -1, ветер дует со скоростью 7 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, +8, скорость ветра не изменится. В чеченском селе Итум-Кале ночью также умеренные осадки при температуре -1 и ветре 7 метров в секунду. Днем без осадков, воздух прогреется до +10 градусов, ветер останется прежним.

Сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии прогнозируются сильные осадки при температуре воздуха -5 градусов и ветре скоростью 20 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, ноль градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В Карачаевске ночью +3 градуса, умеренный дождь, ветер 15 метров в секунду. Днем 27 декабря осадков не ожидается, температура поднимется до +10, ветер стихнет до 10 метров в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро ночью без осадков, температура -4, скорость ветра 15 метров в секунду. 27 декабря также без осадков, +1, скорость ветра 6 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир ночью и днем 27 декабря без осадков, температура ночью +4, днем +13 градусов, скорость ветра 4-5 метров в секунду.

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