26 декабря 2017, 23:52

МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

В Краснодарском крае и Адыгее сход лавин возможен на высотах от 1000 метров над уровнем моря, а в регионах Северо-Кавказского федерального округа - от 1500 метров, сообщили спасатели.

Предупреждение во всех восьми регионах действует до 18.00 мск 27 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в поселке Мостовский на Кубани слабый дождь, температура воздуха +1 градус, скорость ветра 12 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, потеплеет до +11 градусов, ветер стихнет до 7 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель ночью также слабый дождь, +2 градуса, скорость ветра 10 метров в секунду. Днем температура поднимется до +10 градусов, скорость ветра достигнет 9 метров в секунду. В ингушском селе Джейрах ночью умеренные осадки, -1, ветер дует со скоростью 7 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, +8, скорость ветра не изменится. В чеченском селе Итум-Кале ночью также умеренные осадки при температуре -1 и ветре 7 метров в секунду. Днем без осадков, воздух прогреется до +10 градусов, ветер останется прежним.

Сегодня ночью в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии прогнозируются сильные осадки при температуре воздуха -5 градусов и ветре скоростью 20 метров в секунду. Днем 27 декабря без осадков, ноль градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. В Карачаевске ночью +3 градуса, умеренный дождь, ветер 15 метров в секунду. Днем 27 декабря осадков не ожидается, температура поднимется до +10, ветер стихнет до 10 метров в секунду. В райцентре Цунтинского района Дагестана - селе Кидеро ночью без осадков, температура -4, скорость ветра 15 метров в секунду. 27 декабря также без осадков, +1, скорость ветра 6 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир ночью и днем 27 декабря без осадков, температура ночью +4, днем +13 градусов, скорость ветра 4-5 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане", "Спасатели предупредили о лавиноопасности в пяти регионах юга России".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 02:23

27 декабря 2017, 01:24

  • Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

    Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

26 декабря 2017, 23:59

  • Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

    Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

26 декабря 2017, 23:58

  • Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

    О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

26 декабря 2017, 23:52

  • МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

    Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Блогосфера

Все посты