26 декабря 2017, 20:51

Сбор подписей за обязательное изучение осетинского языка объявлен во Владикавказе

Ассоциация преподавателей и исследователей осетинского языка и литературы начала собирать подписи под обращением к президенту России с просьбой ввести в школах Северной Осетии обязательное изучение второго государственного языка.

Обращение к президенту России с просьбой сделать изучение осетинского языка в школах Северной Осетии обязательным, https://www.facebook.com/kambolovt/posts/765177013684399?pnref=storyПреподавание в средних школах осетинского языка, имеющего на территории Северной Осетии государственный статус, предусматривается республиканским законом об образовании. Однако федеральные образовательные стандарты не содержат такой дисциплины, как "Государственный язык республики", и регионы не могут самостоятельно включать изучение местных языков в учебный процесс, считают авторы обращения к президенту России.

"В этой связи просим Вас поручить министерству образования и науки России создать необходимые организационные условия для обеспечения обязательного изучения государственных языков республик в составе Российской Федерации всеми гражданами, проживающими на их территориях на постоянной основе, сделав исключение для обучающихся из семей, временно находящихся в данных субъектах", – сказано в тексте обращения, текст которого опубликовал сегодня на своей страничке в Facebook советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития, филолог-осетиновед Тамерлан Камболов.

По его словам, подписать обращение можно будет с 27 декабря в Северо-Осетинском государственном педагогическом институте. В качестве альтернативного способа поддержать обращение профессор предлагает распечатать его текст и, подписав, самостоятельно отправить Владимиру Путину.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 мая 2016 года была объявлена благотворительная акция по сбору средств для перевода популярных современных мультфильмов на осетинский язык, а в феврале во Владикавказе открылись бесплатные курсы по изучению осетинского языка.

Примечание:

"Организаторы фестиваля "Кунаки" назвали своей задачей возрождение кино на Кавказе", "Учитель из КЧР стала лучшим преподавателем родного языка на Северном Кавказе", "Участники этнолагеря в Северной Осетии изучают наследие алан".

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