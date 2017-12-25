Айна Гамзатова. Фото: Российский институт стратегических исследований https://ru.wikipedia.org

25 декабря 2017, 18:20

Жена муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру на пост президента России

Главный редактор журнала "Ислам", жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова сегодня направила в Центризбирком России документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование в рамках выборов президента России планируется провести 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Айна Гамзатова сегодня подала заявление в Центральную избирательную комиссию России и сообщила о том, что 30 декабря в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих ее как кандидата-самовыдвиженца. Протокол о результатах собрания избирателей она обязалась предоставить в ЦИК до 5 января.  Копию заявления Гамзатовой сегодня опубликовало дагестанское  издание "Черновик".

Сама Айна Гамзатова подтвердила информацию о том, что подала в Центральную избирательную комиссию заявление о регистрации кандидатом в президенты России, сообщает "Новое дело".

По данным издания, в пресс-службе республиканского муфтията также подтвердили информацию о том, что Айна Гамзатова приняла решение баллотироваться на пост президента России.

Айна (Патимат) Гамзатова – российский мусульманский журналист, советник муфтия Республики Дагестан по связям с органами власти, главный редактор журнала "Ислам", супруга муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, отмечает издание "Махачкалинские известия".

Примечание:

"Штабы Ксении Собчак открылись в Дагестане и Ингушетии", "Суд в Волгограде оставил под домашним арестом координатора штаба Навального", "Координатор волгоградского штаба Навального обвинил УФСИН в волоките".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 декабря 2017, 02:08

  • Жители Цхинвала пожаловались на дефицит свечей в магазинах

    Жители столицы Южной Осетии в связи с отсутствием электричества сообщили о перебоях с теплоснабжением и водоснабжением в домах. Для освещения в квартирах им приходится использовать церковные свечи, поскольку в магазинах почти исчезли обычные восковые свечи. Роддом Цхинвала продолжает работать, несмотря на отсутствие дизельного генератора, передает корреспондент "Кавказского узла".

26 декабря 2017, 01:34

26 декабря 2017, 00:36

25 декабря 2017, 23:43

25 декабря 2017, 22:47

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты