25 декабря 2017, 18:20

Жена муфтия Дагестана выдвинула свою кандидатуру на пост президента России

Главный редактор журнала "Ислам", жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова сегодня направила в Центризбирком России документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России.

Как сообщал "Кавказский узел", голосование в рамках выборов президента России планируется провести 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Айна Гамзатова сегодня подала заявление в Центральную избирательную комиссию России и сообщила о том, что 30 декабря в Махачкале состоится собрание группы избирателей, поддерживающих ее как кандидата-самовыдвиженца. Протокол о результатах собрания избирателей она обязалась предоставить в ЦИК до 5 января. Копию заявления Гамзатовой сегодня опубликовало дагестанское издание "Черновик".

Сама Айна Гамзатова подтвердила информацию о том, что подала в Центральную избирательную комиссию заявление о регистрации кандидатом в президенты России, сообщает "Новое дело".

По данным издания, в пресс-службе республиканского муфтията также подтвердили информацию о том, что Айна Гамзатова приняла решение баллотироваться на пост президента России.

Айна (Патимат) Гамзатова – российский мусульманский журналист, советник муфтия Республики Дагестан по связям с органами власти, главный редактор журнала "Ислам", супруга муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, отмечает издание "Махачкалинские известия".