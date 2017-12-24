24 декабря 2017, 15:19

Конгрессмен США потребовал санкций для властей Грузии

Интересы американских инвесторов в Грузии не были учтены, и это стоит ответа в виде санкций США для грузинских властей, заявил конгрессмен Стив Рассел. Тревожным сигналом назвал требования Рассела грузинский оппозиционер Ираклий Кикнавелидзе.

Конгрессмен потребовал отменить визы для грузинских министров, заморозить их банковские счета и запретить им въезд в США.

Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении властей Грузии, уже зарегистрирован в Конгрессе США. Конгрессмен добивается введения санкций из-за нарушений в Грузии прав инвесторов - компаний "Грузинский марганец", "Филип Моррис" и "Фронтера", сообщает издание "Грузия-онлайн".

По данным издания, конгрессмен недоволен тем, что в компанию "Грузинский марганец" был введен кризисный управляющий от грузинского государства, а компаниям "Филип Моррис" и "Фронтера" не удалось получить лицензии.

"Этот законопроект, разработанный американским конгрессменом, наряду с другими заявлениями, указывает на очень опасную тенденцию. И свидетельствует об очень скользком пути, по которому правительство Грузии идет в последние несколько лет", - заявил сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" член политсовета партии "Европейская Грузия" Ираклий Кикнавелидзе.

Член политсовета "Объединенного национального движения" Нино Каландадзе заявила в эфире телеканала, что инициатива конгрессмена свидетельствует о том, что "правительство Грузии не развивается в правильном направлении". "Правительство Грузии не развивается в направлении, основанном на партнерских отношениях между Грузией и США", - считает Нино Каландадзе.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"