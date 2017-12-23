23 декабря 2017, 23:59

Спасатели предупредили о лавиноопасности на Кубани

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края будет действовать до 25 декабря, сообщили в МЧС.

"До 18.00 (мск) 25 декабря в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно", - проинформировали в ведомстве.

МЧС рекомендует жителям региона и туристам не выходить в горы в данный период, а находясь в горах, следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", в районе Красной Поляны сегодня ночью ожидается дождь при температуре воздуха +0 градусов, ветер скоростью 10 метров в секунду. 24 декабря осадков не ожидается, температура повысится до +3 градусов, скорость ветра снизится до 9 метров в секунду. 25 декабря прогнозируется дождь, температура воздуха +5 градусов, ветер скоростью 11 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.