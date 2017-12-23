23 декабря 2017, 18:54

Поквартирные рейды начаты в Ставрополе после взрыва в жилом доме

Полицейские и казаки начали в Ставрополе рейды по выявлению сдающихся в аренду квартир. Целью рейдов власти города назвали защиту людей от терроризма.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 декабря в многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв, из дома были эвакуированы 130 человек. Мужчина, который привел в действие взрывное устройство, был убит силовиками. Правоохранители объявили, что это 25-летний уроженец Карачаево-Черкесии, который, предположительно, являлся участником "зеленчукской" группы боевиков.

Мужчина намеренно приехал в Ставрополь для совершения теракта и снял квартиру, сообщил источник в органах следствия. Две спецоперации в Ставрополе с начала декабря и боестолкновение в станице Зеленчукской в Карачаево-Черкесии связаны между собой и свидетельствуют об усилении боевиков на Северном Кавказе, предположили местные журналисты.

Дополнительные антитеррористические меры приняты в Ставрополе в преддверии наступающих праздников, сообщила мэрия города. Власти призвали жителей "незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах нарушений общественного порядка и подозрительных лицах".

"Организованы ежедневные совместные рейды с правоохранительными органами, казачеством, председателями советов микрорайонов и старшими домов по выявлению и проверке квартир, сдающихся внаем. Проводится обследование подсобных помещений, подвалов и чердаков", - говорится в сообщении, опубликованным 22 декабря на сайте администрации Ставрополя.

В сообщении не уточняется, какие меры будут предприняты в отношении людей, арендующих квартиры. Поводом для антитеррористических рейдов стали две спецоперации, которые прошли в Ставрополе 9 и 20 декабря, отметило ГТРК "Ставрополье".

В ночь на 9 декабря в центре Ставрополя вводился режим КТО, 30 человек были эвакуированы из зоны спецоперации. Силовики блокировали дом и позднее отчитались о троих убитых боевиках. Они были опознаны как уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья.

В разделе "Справочник" "Кавказский узел" опубликовал справку "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Следком опроверг сведения о бомбе на месте спецоперации в Ставрополе", "Ставропольцы назвали исключительной спецоперацию в городе", "Названы имена убитых в ходе КТО в Ставрополе".

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