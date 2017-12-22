22 декабря 2017, 20:43

Полиция сочла нападение на корреспондента "Кавказского узла" причинением легкого вреда здоровью

По факту вооруженного нападения на журналиста "Кавказского узла" Вячеслава Прудникова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Всю ночь в палате Прудникова дежурил полицейский.

Как сообщал "Кавказский узел", нападение на журналиста было совершено 21 декабря в городе Красный Сулин. По словам Вячеслава Прудникова, нападавший приехал на серой иномарке, а стрелять начал со словами - "ты достал уже писать про власть".

В своих материалах на "Кавказском узле" Вячеслав Прудников освещает проблему невыплат заработной платы шахтерам Гуково и пишет о нарушениях прав горняков. Непростой ситуации, которая сложилась на шахтах Ростовской области, где нередки аварии, а владельцы угольных предприятий периодически задерживают выплаты зарплаты, посвящена размещенная на "Кавказском узле" справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".

По данным представителя МВД, в правоохранительные органы поступила телефонограмма о ранении Прудникова.

"Из медицинского учреждения поступила телефонограмма о получении гражданином телесных повреждений", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК России. Данная статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Вячеслав Прудников в свою очередь отметил, что "всю ночь с ним в палате находились жена и сотрудник полиции".

"Бок болит, конечно, ноет. Врачи мне сказали: "Ты мужественно пережил операцию". Мне ее делали без наркоза, просто обкалывали новокаином. Сказали, что пуля зашла за рёбра", - рассказал Вячеслав Прудников.

По словам Прудникова, врачи сообщили, что в него стреляли из травматического оружия. "Когда я приехал в больницу на машине того мужчины, благодаря которому, возможно, жив остался, врачи говорили: "Быстрее, огнестрел". Два хирурга меня оперировали, потом они сказали, что это все же был травмат", - пояснил журналист, отметив, что не запомнил номер машины, на которой подъехал нападавший.

Представители больницы и лечащий врач Вячеслава Прудникова оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"