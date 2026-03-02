Более 190 человек эвакуированы из Ирана в Азербаджан

В Азербайджан по данным на вечер 1 марта эвакуированы 192 человека, в том числе 110 граждан 19 иностранных государств.

Как писал "Кавказский узел", по данным на первую половину 1 марта из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 53 гражданина Азербайджана и несколько десятков иностранцев. Посольство России составило список граждан на выезд из Ирана через Азербайджан, в нем около 500 человек.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

По данным на вечер 1 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 192 человека, из них 82 - граждане Азербайджана, 110 - граждане 19 иностранных государств, пишет Oxu.az.

В числе эвакуированных 28 граждан Пакистана, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Китая, 17 - Таджикистана, шестеро из ОАЭ, четверо из Иордании, по трое из Катара и Бангладеш, по двое - из Непала и Филиппин, а также по одному гражданину Турции, России, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

Напомним, один гражданин Азербайджана получил ранения в результате ударов США и Израиля по Ирану. Угрозы его жизни нет, сообщил сегодня МИД.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции, обвинив Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников. В ответ Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке - в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Катаре.