Беженец скончался после самоподжога в Тбилиси

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Замир Квеквескири поджег себя в Тбилиси, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме невыдачи жилья беженцам. Спустя пять дней он умер в больнице от ожогов.

Беженец из Абхазии умер в больнице спустя пять дней после того, как совершил самоподжог во дворе здания Агентства по делам вынужденные переселенцев в Тбилиси.

«Врачи университетской клиники имени Симона Хечинашвили самоотверженно боролись в течение пяти дней за спасение жизни 44-летнего Замира Квеквескири. 27 января Замир Квеквескири нанес себе тяжкие телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на усилия врачей, он, к сожалению, умер", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Грузии.

Директор НПО «Центр Социальной солидарности» Тамта Микеладзе написала на своей странице в Facebook*, что погибший пытался таким образом привлечь внимание властей к проблеме невыдачи жилья беженца.

"Бюрократия пишет пресс-релиз так, как будто эта смерть не была политической, как будто эта смерть не является фатальным манифестом беженца против государства. Как будто за эти смерти не несет ответственности государство, которое 32 года не решало проблемы достойного жилья, бедности, отсутствия безопасности и безнадежности для беженцев.

Социальное отчуждение и бедность являются формой системного насилия, и ее создателем является олигархическое и коррумпированное государство", - написала она.

Также Микеладзе сообщила, что по статистике половина семей беженцев ждут жилья. "Из-за того, что на жилье не хватает ресурсов, большая часть беженцев годами остается без поддержки", - добавила она.

Беженка из Абхазии Нана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что спустя более чем 30 лет с момента вынужденного переезда ее семья до сих пор снимает жилье. «В этом году должны сдаваться новые дома для беженцев. С прошлого года мы активизировали наши просьбы к государству. Мы снимаем квартиру сих пор. Жилье для вынужденных переселенцев находится на окраине города, туда очень неудобно добираться. Но я была там и мне сказали, что придет комиссия и проверит условия проживания. И вот уже месяц я жду эту комиссию Сын и невестка на работе, дети в университете. Мне говорят, что комиссия приходила в рабочее время, когда мы были на работе. Мне 65 лет, неужели я недостойна в конце жизни иметь свой угол?» - задается она вопросом.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 января 2023 года в Грузии вступил в силу закон, согласно которому дети вынужденных переселенцев, родившиеся после 1 января 2023 года, больше не могут претендовать на жилье от государства. Тем несовершеннолетним, которые родились до этого года, жилье будет предоставляться вместе с родителями. Дети, у которых умерли оба родителя до предоставления жилья, даже в случае если они родились после 1 января 2023 года, будут обеспечены жильем, которое полагалось их родителям.

Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

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