Житель Ставрополья пожаловался на бездействие следствия

19 июня 2024, 01:11

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Мико Акопов из Пятигорска второй год добивается расследования по своему заявлению на бывшую супругу. Бездействие следствия покрывается надзорными органами, говорится в жалобе, которую Акопов направил на имя президента России.

Житель Пятигорска Мико Акопов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что 24 марта 2023 года по месту жительства жителя Пятигорска пришли судебные приставы с понятными в рамках исполнительного производства по делу о разделе имущества с бывшей супругой, рассказал Акопов 18 июня.

По его словам, бывшая супруга пыталась забрать у него деньги, которые он взял в долг под расписку. Акопов отметил, что эти деньги не имели никакого отношения к совместно нажитому имуществу. После этого с бывшей супругой у него произошел конфликт. Факт нанесения ему побоев "подтверждается судебно-медицинской экспертизой", - рассказал он.

Деньги Акопов забрал обратно. "26 марта 2023 года я подал заявление о преступлении в ОМВД Пятигорска, где оно было зарегистрировано в КУСП за №6676. 26 марта исполнился год, как разные следователи, проводящие проверку по этому делу, никаких процессуальных действий не принимают, отказывают в возбуждении дела, не уведомляют меня о вынесении незаконных постановлений и затрудняют мое обжалование этих действий», - рассказал собеседник.

Акопов рассказал, что о процессуальных решениях по его заявлению он узнает лишь из ответов на свои жалобы о бездействии следствия из прокуратуры Пятигорска и Ставропольского края, поскольку ни его самого, как заявителя, ни свидетелей для проведения процессуальных мероприятий следствие не вызывало и не уведомляло в установленном порядке о принятых решениях. «Я жалуюсь в порядке статей 123 и 124 УПК РФ на бездействие следователя начальнику СО ОМВД по Пятигорску [...], а вместо адресата на жалобу отвечает неуполномоченное лицо, врио начальника полиции Лысенко А.Н. Он сообщает, что мое «заявление», а не жалобу приобщили к поданному годом ранее сообщению о совершении [...] преступления в отношении меня», - сообщил житель Пятигорска.

26 апреля 2023 года Акопов подал жалобу на действия и бездействие следствия на имя начальника следственного департамента МВД России генерал-полковника юстиции Лебедева С.Н. В одном из ответов из прокуратуры Ставрополья от 16 января за подписью начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Симоненко А.А. (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") подтверждается, что были допущены "нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в несоблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, неоднократном принятии незаконных процессуальных решений". Также указывается на ненадлежащую организацию надзора за процессуальной деятельностью со стороны прокурора города Пятигорска.

«27 апреля я подал в канцелярию МВД заявление на имя начальника СО ОМВД по Пятигорску Васильева заявление с требованием ознакомить нас с моим представителем с материалами проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП за №6676 от 26 марта 2023 года. На рассмотрение такого заявления дается 10 дней. Прошло пять сроков, а нас так и не ознакомили, а прокурор г. Пятигорска Соколов Е.А. в порядке надзора никаких мер не принимает. Хотя мы к нему с приема дважды обращались за помощью в этом вопросе», - рассказал Акопов.

В жалобе на имя президента России от 8 июня текущего года Акопов указывает на нарушения в работе следственного отдела ОМВД России по Пятигорску и его начальника. В частности, заявляет о волоките и укрывательстве преступления. Также он пожаловался на прокурора Пятигорска за неисполнение обязанностей по надзору и устранению нарушений федерального законодательства. Акопов потребовал обеспечить ему возможность ознакомиться с материалами проверки по его заявлению о совершении в отношении него преступления, провести опрос свидетелей преступления и возбудить дело в отношении его бывшей супруги.

По факту сообщения о преступлении следствие обязано было возбудить уголовное дело, заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Павел Мишарин, представляющий интересы Акопова.

«В действиях следственных органов абсолютная юридическая безграмотность, где один прикрывает другого, совершая все больше и больше процессуальных нарушений», - заявил юрист.

Он отметил, что необходимым признаком покушения на грабеж является «причинение как минимум побоев». «Клиенту в процессе отъема этих денег причинили побои. В материалах проверки есть заключение судмедэкспертизы. Следователь нам его показал, когда он вызвал Акопова на допопрос, выясняя, до расторжения брака или после он эти деньги брал в долг. Они надеялись, что если до, то можно переадресовать вопрос в гражданский суд. С октября 2023 года материал находится в следственном отделе, но ни одной фамилии следователя нам не известно. 16 мая последний отказ в возбуждении дела был отменен в этот же день», - рассказал Мишарин, добавив, что предполагает наличие коррупционной составляющей.

По его словам, у Акопова есть все основания подать в суд о компенсации вреда за нарушение сроков рассмотрения сообщений о преступлении и рассмотрении жалоб следственными органами. "Даже если мы взыщем символический один рубль, то будет скандал. Прокуратура края и Пятигорска признают нарушения. Они обязаны возбудить уголовное дело", - отметил Мишарин.

Он напомнил, что трое свидетелей, понятые и заимодавец не опрашиваются в течение года. "Они [прокуратура] пишут, что следователь является процессуально самостоятельным лицом и сам решает, какие мероприятия проводить, а прокурор не уполномочен давать указания следователю в этой части [...] Но прокурор города в порядке надзора имеет право пригласить начальника следствия и следователя с материалами проверки и заслушать их в порядке проверки. Спросить, почему понятных не опрашивают, выяснить, почему они не хотят возбуждать уголовное дело», - заключил Мишарин.

Комментариями следствия и бывшей супруги Акопова касательно его мнения "Кавказский узел" пока не располагает.

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