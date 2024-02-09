Власти Сочи и Краснодара отказались согласовать митинг дольщикам самостроев

09 февраля 2024, 21:14

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Лидер движения обманутых дольщиков Мария Никифорова подавала заявки на митинги в Сочи и Краснодаре лишь для имитации деятельности, уверены дольщики. Они выразили недоверие главе движения, так как не добились от нее отчета о расходовании собранных на достройку домов денег.

"Кавказский узел" писал, что обманутые дольщики самостроев в Сочи жаловались, что с людей продолжают собирать деньги на коммуникации, узаконивание домов в судах и на оформление земельных участков, однако отчета о расходовании средств они не могут добиться.

Лидер движения обманутых дольщиков Мария Никифорова подтвердила, что собирала деньги на завершение строительства. "Да, деньги на достройку дома Лаптева на Фадеева собирала. Возвели шесть этажей. Теперь узакониваем судом. Было собрано около 25 миллионов. Кто сдавал деньги, тому устные отчеты представлены, а перед теми, кто не сдавал, отчитываться не обязана", – сказала она ранее корреспонденту "Кавказского узла".

Представители движения обманутых дольщиков Мария Никифорова и Юлия Чепурина от имени дольщиков самостроев 2 февраля подали заявки на проведение митингов в Краснодаре и в Сочи, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из дольщиц ЖК "Княжье подворье" Ольга Дубик.

"Цель митингов - узаконить самострои. Сегодня они получили отказы в согласовании этих митингов, как в Сочи, так и в краевом центре", - сообщила дольщица корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что не состоит в движении обманутых дольщиков, потому что у нее нет на это времени.

"Заявительницам отказано в митинге", - подтвердил представитель пресс-службы администрации Сочи. "О причинах отказа им сообщено в письменной форме", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" обманутые дольщики сочинских самостроев отметили, что лидеру движения Марии Никифоровой они не доверяют, потому что вся ее деятельность заключается в требовании денег с дольщиков на достройку самостроев, их узаконивание, проведение акций. Никифорова, подавая заявки на митинги, не могла не знать, что ей откажут, так как все акции запрещены в период СВО и они ей об этом говорили. "Она таким образом пытается показать, что отрабатывает деньги дольщиков", - сказала одна из дольщиц Татьяна.

Роман Губич - обманутый дольщик ЖК "Княжье подворье" и, как он представился, руководитель Общественного экологического контроля России в Сочи, отметил, что ему было известно, что Никифорова занимается подготовкой митинга 10 февраля от имени обманутых дольщиков самостроев в Сочи. По его словам, участия в подготовке митинга он не принимал, так как был уверен, что в проведении акции откажут.

Ольга Дубик и Роман Губич рассказали, что с 2014 года они, как и другие покупатели недвижимости, не получившие жилье, начали жаловаться президенту Путину на обман застройщиков и ежегодно ходить в его летнюю резиденцию в Сочи на Бочаров ручей. Но "жалобы не помогли", а застройщик их дома в ЖК "Княжье подворье" Вячеслав Богуславский скончался в колонии в 2019 году. Теперь им самим приходится изыскивать деньги на достройку их самостроя, который власти отказываются узаконить.

Татьяна и еще восемь человек обратились в суд Центрального района Сочи, чтобы узаконить свои квартиры в самострое на улице Плеханова, который возвел в 2011 году, осужденный позже за убийство бывшего депутата Сочи, покушение на убийство и мошенничество, застройщик Олег Лаптев. Дома, после того как Олег Лаптев сел в тюрьму, остались не оформленными и без подключенных коммуникаций. "Подключить коммуникации и оформить землю взялась Мария Никифорова. В недостроях у нас порядка 150 квартир в трех домах. Она взяла доверенность от Олега Лаптева, когда он сидел в тюрьме, и продолжала действовать уже от его имени. Но на все она требовала деньги, без отчета, куда она их тратила. Люди сдавали, потому что верили в то, что она доведет дома до ума. При этом людей, которые ей не сдают деньги или требуют отчетности, исключает из всех чатов, которые создает с плательщиками", - рассказала Татьяна. По ее словам, дольщики просили следствие и прокуратуру проверить деятельность Никифоровой, но безрезультатно.

Застройщик Олег Лаптев вышел на свободу на 10 лет раньше окончания срока за убийство и мошенничество -под новый год и проходил реабилитацию в санатории после ранения в ходе военной операции на Украине, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" дольщики. Об освобождении Лаптева они узнали из материалов арбитражного дела.

Суд по самострою на улице Плеханова тянется до сих пор. "В феврале будет год. Суд назначен на 20 февраля. Ждем повторную экспертизу", - сказала Татьяна.

Другая обманутая дольщица из самостроя Олега Лаптева Ольга также пожаловалась, что никто не знает, на что идут собранные Никифоровой деньги. Она рассказала что стала свидетельницей собрания на улице Санаторная которое проводила с обманутыми дольщиками Мария Никифорова после того как застройщики Варнавская и Авакян, построившие шестиэтажку на огороде, были посажены в тюрьму. "Она говорила потерпевшим из этого дома, что надо сдать по 50 000 рублей и их дом узаконят через суд. Деньги люди сдали. Дом узаконила судья, которая сейчас в бегах, но дом стоит без крыши и без коммуникаций, на огороде - оползневой склон. Люди в нем не живут, а власти требуют его сноса", - рассказала Ольга.

Сами Мария Никифорова и Юлия Чепурина, которые распространяют в соцсетях видеоролики с призывами узаконивать самострои в Сочи, оказались недоступны для комментариев.

Так, из одного ролика, опубликованного Марией Никифоровой, следует, что 2 февраля она подала требование в приемную губернатора в Краснодаре. В письменном требовании, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Никифорова от имени общественного движения пострадавших граждан - участников долевого строительства домов, которые по решению судов признаны самостроями, подлежащими сносу, требует круглого стола "для решения социально значимых вопросов". "Мы выступаем категорически против ваших указаний о повторных судебных экспертизах по нашим спорным объектам. И ввиду того, что объекты уже признаны самовольными постройками, нет оснований для проведения повторных экспертиз", - указано в документе. Мария Никифорова также подчеркивает необходимость легализовать все сочинские самострои без судебных решений, как есть.

Обманутая дольщица Юлия Чепурина, соратница Марии Никифоровой, которая вместе с ней подавала заявки на проведение митинга, в 2015 году купила квартиру в 2015 году в 12-этажном доме на улице Искра, 13. Ранее она рассказала, что "в 2017 году к застройщику был подан иск соседом по участку о сносе 12-этажного дома на территории малоэтажной застройки, так как высотка угрожает жизни, здоровью и имуществу соседей и нарушает их права". "Суд первой инстанции отказал в сносе, а суд второй инстанции постановил дом снести и признал его самостроем, несмотря на разрешение на строительство мэрии и на то, что в нем зарегистрированы люди с правами собственности на жилые помещения", - рассказала Чепурина.

Старожил улицы Искра Олег Молчанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает решение суда о сносе высотки, где купили квартиру Чепурина и другие дольщики. "На нашей улице никогда не было высоток. Застройщик выкупил частный дом за копейки, возвел на участке 12 этажей, квартиры распродал приезжим, хотя мы говорили и дольщикам и властям, что дом незаконный, но одни повелись на дешевизну, а другие просто не реагировали на наши жалобы. А теперь Юлия Чепурина стала обманутой дольщицей и активисткой Сочи, требующей реализации своих прав на жилье. А она подумала о правах сочинцев, чьи права нарушены самостроем? Близлежащие дома из-за этого самостроя неоднократно затапливало и люди тратили миллионы на восстановление своих жилищ", - отметил он.

Жители Кудепсты еще с 2015 года митинговали против точечной застройки в районе, в том числе строительства дома на улице Искра, 13.

Уроженец Сочи Евгений Панченко счел появление самостроев следствием коррупции. "Мне жаль людей, которые приезжают в Сочи со всей России, чтобы приобрести курортную недвижимость за маленькие деньги и попадают в мышеловки, остаются без денег и без жилья. Я понимаю, что люди живут в холодных, депрессивных регионах и для них Сочи - это способ выжить. Но должны понимать, что за один или два миллиона рублей купить в Сочи нормальное жилье невозможно. Его стоимость начинается от 10-15 миллионов рублей. Но эти люди понимают все риски, на которые идут, хотя и делают вид что не понимают. Застройщикам выгодно возводить самострои, а коррупционным чиновникам - брать взятки, чтобы эти стройки не пресекать пока самострои не будут распроданы. Фактически все чиновники, застройщики и покупатели - люди приезжие, не знающие Сочи и особенностей города. Они строят в поймах и в руслах рек, на самом берегу моря, в горах, а потом удивляются, почему их дома топит или заваливает селями. Из-за безграмотного руководства городом и большой коррупции город уничтожен", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Панченко добавил, что на фоне дел о сносах самостроев, такие дома продолжают строиться и люди покупают жилье в них.

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