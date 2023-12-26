Как наказывают несогласных в Азербайджане

Дискриминация из-за политической деятельности – не новость для Азербайджана. Увольняют с работы, угрожают отчислением из вуза. Выясняя подробности, журналисты Meydan TV поговорили с несколькими оппозиционерами и адвокатом.

Материал подготовлен на основе публикации «Остаться без работы за политические взгляды», размещенной сегодня на Meydan.TV

Остаться без работы за политические взгляды

«Таково наказание за политическую деятельность, оппозиционность, критику правительства в Азербайджане»

Некоторые члены оппозиционных партий и активисты в Азербайджане говорят, что в разное время подвергались дискриминации из-за своей политической деятельности. Студенты рассказывают о предупреждениях со стороны руководства университетов, а люди работающие – об увольнениях.

«Директор сказал, что лишние проблемы ему не нужны»

Азиз Мамиев более восьми лет является членом партии «Мусават».

По его словам, в начале 2022 года он работал в ресторанной сфере. В тот период он постоянно получал различные угрозы жизни и здоровью в соцсетях, а обращения в полицию ничего не давали. Поэтому 5 апреля он решил провести одиночную акцию протеста перед зданием Министерства внутренних дел. И в тот же вечер ему сообщили, что он уволен.

«Пришел я домой, и тут пишет мой начальник и говорит, чтобы с завтрашнего дня я на работу не приходил. И обосновал это тем, что я занимаюсь политической деятельностью, а им лишние проблемы не нужны», - рассказывает Мамиев Мейдан ТВ.

Несколько месяцев Азиз оставался безработным, потом ему удалось устроиться в другое место за пределами города. Через некоторое время он принял участие в акции перед Кабинетом министров с требованием открыть сухопутные границы. Во время этой акции его задержали и арестовали. А освободившись из-под ареста он вновь остался без работы.

«Я даже не успел получить причитавшуюся мне зарплату. Хотел было пойти за ней, но коллеги сказали, что лучше мне там не появляться. Оказывается, там распечатали мое фото, повесили на стену и поручили охране задержать меня, как только приду» - говорит Мамиев и добавляет – «Таково наказание за политическую деятельность, оппозиционность, критику правительства в Азербайджане»: людей гонят с работы, нарушается их жизненный уклад, они живут в нужде, их арестовывают…».

Что говорит закон?

Согласно статье 35 Конституции Азербайджанской Республики, каждый имеет право работать в безопасных и здоровых условиях без какой-либо дискриминации.

Кроме того, статья 16 Трудового кодекса категорически запрещает в трудовых отношениях какую-либо дискриминацию среди работников и ограничение их прав на почве политических воззрений.

Адвокат Фариз Намазлы говорит, что в зависимости от ограничений, которым подвергается работник, можно предпринять те или иные юридические шаги.

«Например, если, по мнению работника, он был уволен за свои политические взгляды, он должен в течение месяца подать в суд иск об отмене приказа об увольнении. Также он должен доказать, что увольнение было политически мотивированным. Кроме того, если на рабочем месте его, в отличие от других работников, лишают нормальных условий труда, он может обратиться в Государственную трудовую инспекцию».

Также, по словам Ф. Намазлы если работник считает, что ему был нанесен материальный и моральный вред, он имеет право потребовать возмещения.

Но на деле все иначе.

«Позвал меня глава исполнительной власти и говорит: ради Бога, не ходите на митинг»

Будучи членом Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и председателем одного из районных отделений этой партии, 52-летняя Мехрибан Гусейнли столкнулась с такой же проблемой.

Выпускница юридического факультета Бакинского государственного университета, она до 2013 года работала почтальоном в бакинском поселке Забрат. В 2013 году она вступила в ряды ПНФА, после чего на нее постепенно начали оказывать давление на работе.

«Как только начались митинги, к нам на почту зачастили сотрудники исполнительной власти. Полицейские выстроились у дверей, караулили, чтобы задержать меня, когда соберусь идти на митинг. Позвал меня глава исполнительной власти и говорит: ради Бога, не ходите на митинг, а то нам жару зададут. Зачем тебе это, говорит. Работаешь, ну и работай. А я отвечала: какое отношение имеет моя работа к тому, куда я хожу? Работу свою я хорошо выполняю? Жалобы на меня есть? Нету».

М. Гусейнли рассказывает, что это давление все усиливалось, и она была уже уверена, что ее уволят.

«Стали они по двадцать раз в день одни и те же письма отправлять. А когда приносишь в дом одно и то же письмо по многу раз, людей это раздражает. Ну, я и не стала их разносить. Сказала начальнику отдела, что этот план против меня. Пришла проверка, спрашивает: сколько осталось писем? Я им показала оставшиеся. Спрашивают: а почему так много? Говорю, что эти письма каждый день приходят, они уже доставлены, люди недовольны. Зачем я должна этим людям надоедать? Они меня уже с порога гонят. Проверка ничего больше не сказала, ушла. Дня не прошло, как меня уволили. Причем, за грубое нарушение трудовой функции. В тот период большинство членов Народного фронта уволили по этой статье».

От этой же проблемы периодически страдают и бывшие политзаключенные.

Например, член ПНФА Фуад Ахмедли, признанный правозащитниками политическим заключенным, уже три года как безработный. До ареста он работал у оператора сотовой связи «Азерфон». А теперь сколько ни обращается в местные и международные компании по поводу вакансий по своей специализации, все без толку. И, по его мнению, основная причина заключается в том, что он был арестован за политическую деятельность.

Два года назад тогдашний член движения Демократия1918 и бывший политзаключенный Джалил Забидов по тем же причинам провел акцию протеста перед зданием Министерства образования. По словам Забидова, после освобождения он не смог ни восстановиться на прежнем месте работы, ни, несмотря на 13-летний стаж преподавания, устроиться в другую школу.

Хотя Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты заявляет, что для людей, освободившихся из мест отбывания наказания, выделяются рабочие места на основе квот, и что они помогают им с трудоустройством.

Но политические активисты подвергаются преследованиям не только на рабочих местах. Молодежь сталкивается с давлением в университетах.

«На меня пытались давить и через мою семью»

Фарид Иманов – студент четвертого курса Бакинского славянского университета. Он занимается гражданским и политическим активизмом и некоторое время был председателем организации «Студенческий центр власти».

Фарид рассказывает, что из-за этой деятельности, ему самому и его семье несколько раз поступали предупреждения от руководства университета.

«Меня вызывали в деканат и говорили, мол, мы знаем тебя как хорошего студента, и нам кажется, что лучше, если такие активные студенты, как ты, с большим потенциалом будут приносить пользу внутриуниверситетским организациям, чем каким-то людям на стороне, которые морочат тебе голову и манипулируют тобой. «Они обманывают тебя», «Они за тебя не заступятся» – внушая всякое такое, руководство вуза пыталось отговорить меня от моей деятельности. И родителей моих несколько раз вызывали в университет, чтобы сказать: вот, ваш сын занимается такими вещами, а это кончается тюрьмой и пытками. То есть, пытались давить на меня также и через мою семью».

В тот же период студент-активист Рустам Исмаилбейли также находился под угрозой отчисления из университета за то, что писал о проблемах студентов. Рустам рассказывал, что ему самому и его товарищам, придерживающимся тех же политических взглядов, создаются дополнительные трудности на уроках и экзаменах, не впускают их в кабинеты, где нет камер видеонаблюдения, и постоянно держат под присмотром. ()

Азиз Мамиев на данный момент официально безработный и перебивается случайными «фриланс»-подработками. Мехрибан Гусейнли выполняет поденную работу в теплицах. Но, несмотря на все эти лишения, они заявляют, что ничуть не жалеют о своем политическом выборе.

«Те, кто критикуют политику правительства в этой стране, систематически подвергаются дискриминации. Власти и людей сделали похожими на себя. Поэтому я на людей не обижаюсь и уже смирился с этим. И никогда не жалел о своей политической деятельности. Всем всегда говорил об этом, где бы ни работал. Мой протестный голос всегда будет звучать на площадях», – говорит Азиз Мамиев.

Такого же мнения придерживается и Мехрибан Гусейнли:

«Видя, сколько горя и мучений доставляют народу власти, я чисто по-человечески не могу позволить себе палец о палец не ударить ради борьбы за его спасение».

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