Сброс неочищенных канализационных стоков в Каспий возмутил дербентцев

03 декабря 2023, 11:12

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Житель Дербента снял на видео сброс канализации в Каспийское море. Просмотревшие это видео другие дербентцы призвали ужесточить наказание за загрязнение Каспия. Местному водоканалу регулярно приходят штрафы за сброс канализационных стоков в море, но ситуация не меняется, заявили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля 2022 года стало известно, что правительство России направит 55,2 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте. 1 января текущего года сроки из строительства были сорваны. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение, чтобы очистные канализационные сооружения в Дербенте были построены до конца 2022 года.

В паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте" 30 ноября было опубликовано видео, на котором показан небольшой ров, вода по которому течет в Каспийское море.

"Городской водоканал продолжает сбрасывать в Каспийское море неочищенные канализационные стоки", – сказано в описании к видео.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 58,5 тысячи пользователей, на 11.10 мск 3 декабря набрал 17 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Когда будут наказывать за это вредительство? Травят! Дети купаются летом, туристы. Плюют в колодец с которого пьют. Когда их посадят в тюрьму, может тогда поймут, что они творят", – написала Соня Агаева.

"Где органы власти?" – задался вопросом пользователь с ником Dubai Akgnwmxo.

"Это вопрос к властям. Из года в год такое происходит. Все болеют кишечной инфекцией после моря. Никто никуда не пишет и не жалуется ни в какие инстанции", – заявил пользователь gulbesheker.

"А что сейчас об этом говорить, летом этого не видели?" – спросила Динара Гашимова.

"Надо просто перестать ездить отдыхать на Каспийское море. Тогда будут делать всё, чтобы туристы вернулись", – считает Аслан Ханиев.

"Нам было достаточно искупаться в море 2022 году, больше на Каспии ни ногой", – заявил Игорь Тин.

"Сколько миллиардов они уже должны государству по штрафам Росприроднадзора? Те тоже приходят ежеквартально, механически выписывают штраф и предписание устранить нарушение. Водоканал молча подписывает заключение, складывает очередную бумажку в ящик для бумажек. И все понимают, что в следующем квартале история повторится и ничего не изменится. Так течёт река жизни чиновника. И канализационная речка", – сыронизировал пользователь с ником Пакет Летающий.

На 11.10 мск 3 декабря на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалобы местных жителей на сброс канализационных стоков в Каспийское море.

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