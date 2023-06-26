В тени чиновников: кто мешает виноградарству в Азербайджане

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99% малых виноградарей в Шамахинском районе Азербайджана выставили свои сады на продажу. Но их никто не покупает. Почему не сработала программа «По развитию виноградарства в Азербайджане в 2012-2020 гг.», кто все-таки получает прибыль и вкладывает деньги в отрасль и какие меры стоило бы применить государству разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации «Виноградарство и виноделие в Азербайджане развиваются в тени чиновников», размещенной сегодня на JAMnews

Виноградарство и виноделие в Азербайджане

«Сегодня 99 процентов мелких и микро предпринимателей в Шамахы выставили свои виноградные сады в продажу, а покупателей нет. Почему никто не покупает? Вот я, один из потенциальных покупателей, смотрю, что здесь нет прибыли, зачем мне этот сад?»

Об этом говорит Гурбанали Бабашов, житель села Мелджек Шамахинского района. 25 лет уже он является главой семейной фермы по виноградарству. За это время он расширил площадь своего сада с 1,5 до 12 гектаров. Производительность с каждого гектара выросла с 10 до 25-30 тонн. За свою деятельность он даже был награжден Орденом труда второй степени.

Но по мнению фермера, сейчас из-за отсутствия правильного отношения к виноградарству со стороны государства, возрождающееся в последние годы виноградарство в Азербайджане в ближайшее время может вновь скатиться в регрессию.

История виноградарства и виноделия в Азербайджане

Во времена существования СССР Азербайджан был одним из основных республик по виноградарству и виноделию. Согласно статистике 1980 года, Азербайджан занимал первое место среди субъектов союза по площади виноградных садов (263 тысяч га) и объему выращенного винограда (1481 тонна).

В том же году из этого урожая в Азербайджане было произведено 10,4 млн декалитра вина, 936 тысяч декалитра коньяка и 5,8 млн бутылок шампанского вина. По этим показателям Азербайджан был четвертым, уступая России, Украине и Молдове.

По числу винных заводов Азербайджан с 29 такими предприятиями занимал пятое место среди союзных республик.

Развитие виноградарства и виноделия в республике началось после назначения в 1969 году Гейдара Алиева первым секретарем ЦК компартии Азербайджанской ССР, и связано с его именем.

В те времена Шамахинский район считался центром виноградарства и виноделия в Азербайджане.

Возрождение, начавшееся с 2002 года

В 1985 году во главе с Михаилом Горбачевым ЦК Компартии и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», что в народе прославилось как “сухой закон”.

По всей стране началась антиалкогольная кампания, в рамках которой большая часть виноградников по всей стране, а также в Азербайджане были уничтожены. Остались только виноградные сады с столовыми сортами.

А после падения СССР как и во всех республиках и в Азербайджане пришли в упадок практически все секторы экономики. Виноградные сады со столовыми сортами, некогда принадлежащие государству тоже были уничтожены, совхозы развалились, заводы закрылись.

Спустя долгое время, в 2002 году в Азербайджане был принят закон «О виноградарстве и виноделии». С того момента в стране началось возрождение этой области.

10-15 лет назад на территории страны насчитывалось всего 3-4 тысячи гектаров виноградных садов, сейчас же их площадь достигает 17 тысячи гектаров. Шамахы вновь претендует на то, чтобы называться центром виноградарства и виноделия в Азербайджане.

«В советское время на территории Шамахинского района существовало свыше 27 тысяч гектаров виноградных садов. В год выращивали 235-245 тысяч тонн винограда. Потом, как и везде в республике, в Шамахы виноградарские хозяйства были уничтожены. Теперь вновь возрождается. За последние 10 лет площадь виноградных садов в районе выросла с 300 до 2000 гектаров. На 700-800 гектарах выращивают столовые сорта винограда, остальное – для виноделия», - говорит Ахмедалы Ахмедов, агроном, заведующий сектором растениеводства в Шамахинском государственном центре по развитию сельского хозяйства.

Ахмедалы Ахмедов вырос в семье виноградаря. Его отец, Садреддин Ахмедов, был заслуженным мастером по виноградарству, героем социалистического труда, президентским стипендиатом.

Продолживший отцовский путь Ахмедалы Ахмедов получил высшее образование по специальности агронома, и большую часть жизни работал в виноградарстве. Первые годы трудовой деятельности пришлись на советское время. После обретения Азербайджаном независимости 15 лет оставался без работы, и только после начала возрождения виноградарства в стране вернулся к своей профессии.

Госпрограмма не дала ожидаемых результатов

15 декабря 2011 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по утверждению госпрограммы «По развитию виноградарства в Азербайджане в 2012-2020 гг.». Согласно этой программе, предполагалось увеличение в стране площади виноградных садов до 50 тысяч гектаров, производства винограда - до 500 тысяч тонн, а вина – до 30 млн декалитров.

Но статистика утверждает, что эффект от этой программы оказался невеликим. В 2020 году по всей стране площадь виноградных садов достигал лишь 15 тысяч 978 гектаров, а винограда в том году было выращено 63 тысячи 582 тонны.

…Потому как нет маркетинга

Специалист говорит, что медленный рост площади виноградных садов связан с низкими закупочными ценами.

«В советское время почти во всех селах существовали винные заводы. В Шамахинском районе таковых было 12. Они закупали виноград у крестьян по установленным государством ценам. По тем деньгам по 40-45 копеек за килограмм. Это способствовало развитию виноградарства. В настоящее время в районе работает всего один завод, и там закупочные цены очень низкие. Сейчас, когда лекарства, удобрения, расходы по перевозке, рабочая сила стоят не так дешево, закупочная цена 25-30 копеек за 1 килограмм винограда - очень плохо для виноградарства. Поэтому и развитие области идет очень медленно», - говорит Ахмедалы Ахмедов.

Фермер Гурбанали Бабашов также утверждает, что главной проблемой виноградарства является отсутствие маркетинга.

«Производимый нами высококачественный товар вынуждены продавать торгашам-посредникам, которые покупают у нас килограмм винограда по 30-50 копеек, а продают дороже в 2-3 раза. В итоге, зарабатывают они, а вся тягота работы остается нам. Это никто не контролирует», - говорит он.

Фестиваль воздушных шаров, или вечеринка для избранных?

В Шамахинском районе несколько заводов, принадлежащих крупным бизнесменам – «Şirvan şərabları», «AzQranat», «Meysəri şərabı». Но они изготавливают вина исключительно из винограда, выращиваемого в собственных садах, не закупают его у местного населения, фермеров.

По словам Ахмедалы Ахмедова, эти бизнесмены уже успели отличиться на международном уровне. Так, вина, изготавливаемые под брендом Şirvan şərabları, завоевали на международном фестивале в Японии 4 золотых и одну серебряную медаль. В том же году продукция винного завода AzQranat взяла два золота и три серебра на международном фестивале в Германии.

«Для развития этого успеха необходимо увеличить количество винных заводов. Как прежде, государство должно контролировать закупочные цены, а цены должны устанавливаться по уровню сахара в винограде. Чем больше сахара, тем выше цена. Если будет так, то и у фермеров появится интерес, будут развивать эту область», - уверяет Ахмедов.

В последние годы для привлечения внимания к виноградарству и виноделию в Азербайджане проводятся различные фестивали. 17-18 июня в селе Мейсари Шамахинского района на территории одноименного винного завода впервые в стране был проведен фестиваль воздушных шаров. Но в первый день фестиваля туда можно было попасть только по пригласительным. Хозяйкой фестиваля выступала дочь президента Азербайджана Лейла Алиева.

Хотя для малых предпринимателей участие на таких фестивалях - это шанс рекламы своей продукции, расширение круга партнеров, как местных, так и международных. Но, они не были приглашены на фестиваль воздушных шаров. Простые граждане тоже не смогли принять в нем участие.

Простым гражданам было обещано, что они смогут увидеть полет воздушных шаров во второй день фестиваля. Но рано утром 18 июня заполнившие двор винного завода люди, как и сотрудники JAMnews, стали свидетелями того, что воздушные шары уже собирают и упаковывают в грузовики.

Виноградарство развивается, но в тени чиновников

Гурбанали Бабашов говорит, что сейчас развитие в виноградарстве обманчиво. По его словам, на успех могут рассчитывать только крупные и средние бизнесмены, которые заручились поддержкой чиновников.

«Виноградарство в Шамахы развито, как и по всей стране, но все это благодаря крупным и средним бизнесменам, за которыми стоят чиновники. Дело конкретно обстоит так. Что касается микро и мелких предпринимателей, как я уже сказал, они выставили свои сады на продажу, а покупателей нет. Устали уже, но назад дороги тоже нет. Что мне делать, взять топор и срубить все, что растет на 12 гектарах, и посеять пшеницу? Виноградарство – мое любимое дело, 25 лет я уже в этом деле, вложил в это всю душу и состояние», - говорит Бабашов, и недоумевает, куда смотрят в госслужбе антимонополии и по контролю за потребительским рынком.

«Вместо дотаций государство лучше бы контролировало продажу»

Государство в настоящее время оказывает поддержку развитию виноградарства. По линии министерства сельского хозяйства фермерам для создания нового виноградного сада одноразово на безвозмездной основе выдается субсидия в размере 8 тысяч манатов [около $4800]. Кроме этого, в течение 4 лет ежегодно выдают по 650 манатов [около $380] помощи для продолжения земляных работ.

Фермер Гурбанали Бабашов считает, что такой подход неправильный:

«Почему мне должны помогать? Не надо транжирить государственные деньги. Вместо того, чтобы помогать фермерам деньгами, лучше бы регулировали закупочные цены, учитывая себестоимость, потраченный труд и качество товара. Увеличили бы количество заводов. Построили бы склады для хранения винограда. Есть один склад, и тат требует таких денег, что мы не можем этого себе позволить. Тысячи фермеров, как и я, страдают от градов, теряем колоссальные деньги каждый раз. Существуют современные устройства для предотвращения градов, надо закупать их. В советское время были пушки такие, не могло бы такого, чтобы град испортил урожай. Почему сейчас не делают этого?»

Фермер уверен, что если так и продолжится, начнется очередная регрессия в виноградарстве и виноделии сразу после того, как сельчане потратят последние субсидии государства.

«В Шамахинском районе раздали людям 36 тысяч гектаров паевых земель. Всего 1900 гектаров из этой площади составляют виноградные сады. Почему люди не выращивают виноград? Потому что это невыгодно экономически, нет маркетинга, государство не контролирует эту область. Потому и никто не хочет выращивать. А те, кто занят этим, делают все ради тех субсидий. Уверяю вас, в течении четырех лет они будут выращивать, брать урожай, пока те деньги не кончатся. На следующий же день, когда перестанут субсидировать, все будут работать себе в убыток. А когда работаешь в убыток, через 5-6 лет тебе ничего не останется, как ликвидировать виноградный сад, и посеять на его месте пшеницу, или что-то другое».

«Мы тоже могли бы сделать, как в Италии»

Гурбанали Бабашов говорит также об искусственных преградах на пути развития виноделия в стране.

«Я хотел открыть официально цех по производству вина, продавать бутилированное вино. Но ставят такие условия, что приходится отказываться от таких мыслей. За акциз требуют 20 тысяч манатов [около $12000]. Зачем я должен платить такие деньги?! Пусть упростят условия, будем платить налоги, пусть госагентство по контролю за пищевой безопасности приедет, проверит качество, и начнем продавать свой товар. Зачем столько искусственных преград?» - вопрошает он.

Фермер считает, что в Азербайджане можно создать все условия на основе богатого опыта других стран в виноградарстве и виноделии.

«В Италии нам показали виноградные сады на площади 11 тысяч гектаров. Каждый предприниматель имеет контракты на выращивание урожая и продажу с заводами по производству вина. Есть даже контракты, когда виноделы нуждаются в винограде, и заранее выплачивают до 70 процентов всей стоимости, лишь бы ты вырастил урожай и продал им. Но чтобы урожай был органическим. Если бы у меня были такие условия, сейчас я был бы миллионером. А так, фактически работаем себе в убыток.

Тот, кто занимается виноградарством, естественно, должен заняться и виноделием. Когда мы знакомились с опытом итальянцев, увидели, как там развит агротуризм. У человека всего один гектар виноградного сада, смотришь, прямо в саду построил двухэтажное здание, где на первом этаже находится цех по производству вина, а на втором – гостиница для туристов, ресторан. Маленький такой, уютный отель. Мы тоже хотим делать так. Они платят все виды налогов. А нам зачем выдают субсидии? Не надо никаких субсидий, но пусть создают условия для маркетинга. Чтобы и сами заработали, и платили государству налоги».

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