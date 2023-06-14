14 июня 2023, 12:19

Кадыров обратился к украинской разведке из-за отсутствия связи с Делимхановым

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Советник главы Чечни Адам Делимханов не выходит на связь, заявил Рамзан Кадыров на фоне сообщений о ранении Делимханова. Он призвал украинскую разведку помочь найти своего советника.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов получил ранение, сообщил сегодня источник в Госдуме.

Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь. "Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", - написал он в 12.00 мск в своем телеграм-канале.

Кадыров не пояснил, обратился он к украинской разведке в шутку или это серьезное предложение.

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Примечание:

"Кадыров отчитался о закупке тысячи военных машин для "Ахмата", "Минобороны РФ подписало контракт с "Ахматом" на фоне пикировки кадыровцев с Пригожиным", "Аналитики прокомментировали перепалку кадыровцев и представителей ЧВК "Вагнер".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июня 2023, 13:47

14 июня 2023, 13:33

14 июня 2023, 13:00

14 июня 2023, 12:32

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