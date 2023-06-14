Жильцы новостройки в Махачкале пожаловались на равнодушие властей

14 июня 2023, 11:26

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Застройщик не выполняет обязательства по договорам с покупателями квартир в махачкалинском жилом комплексе "Римский квартал", а чиновники ограничиваются формальными ответами на жалобы, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня жильцы ЖК "Римский квартал" в Махачкале пожаловались главе Дагестана Сергею Меликову, что в одном из домов жилого комплекса лестничные пролеты не оборудованы перилами, не работают лифты и отключен газ, а застройщик отказывается устранять нарушения. По их словам, строительство дома было начато в 2015 году, но дом до сих пор не сдан, однако уже частично заселен. Кроме того, во дворе дома рядом с детской площадкой застройщик возвел "двухэтажное строение под коммерцию, по которому вынесено решение о незаконной постройке", а на территории ЖК планируется строительство многоэтажной гостиницы, заявили жильцы.

26 мая было опубликован телесюжет, в котором жильцы махачкалинского ЖК "Римский квартал" пожаловались, что чиновники одобрили ввод в эксплуатацию недостроенного жилищного комплекса. По их словам, в ЖК около месяца нет горячей воды, парковка затоплена, а власти и прокуратура игнорируют обращения. Согласно макету ЖК, во дворе должна была располагаться детская площадка, однако на этом месте начали строить здание, сообщили покупатели квартир.

Застройщик и чиновники "фактически проигнорировали" обращения жильцов «Римского квартала», на письменные обращения приходили "отписки, что дом построен законно", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Захра. По ее словам, на собрания жильцов не пришли представители прокуратуры, администрации Махачкалы и Минстроя Дагестана, хотя им направлялись письменные и устные уведомления.

Застройщик обещал завершить строительство в 2018 году, отметила женщина. "Мы недавно узнали, что он получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома, но дом еще не сдан. Очень много недоделок как внутри дома, так и на придомовой территории. Дом заселен примерно на треть", - рассказала Захра.

Она сообщила, что застройщик перевел в свою собственность участок придомовой территории, принадлежащий членам ЖСК, огородил ее и начал строительство гостиницы.

"Дом позиционировался как «премиум-класса». Мы в 2021 году оплатили сразу всю сумму, тогда стоимость составляла в среднем 55 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас еще дороже. Еще пришлось доплатить за вид из окна на море, который закроет строящаяся 7-этажная гостиница. Купили фактически каркас. Стены и пол были кривые, пришлось делать ремонт. Из-за того, что дом не сдан в эксплуатацию, у нас нет документов, подтверждающих право собственности. На руках только договор с застройщиком и справка, что мы полностью произвели оплату", - сказала Захра.

По ее словам, застройщик отключал жильцов от подачи газа, мотивируя тем, что у него имеется задолженность за поставку газа. "Мы звонили в газовую службу, там сказали, [что] они не в курсе. Застройщик требовал оплатить за газ сумму в размере 200 рублей за квадратный метр. Мы не оплатили, писали жалобы, после обращения в Народный фронт он подключил газ", - рассказала Захра.

Сам застройщик избегает контактов с жильцами, отметила она. По словам Захры, жители дома намерены потребовать отчет о проделанной застройщиком в рамках договора работе. Через суд они планируют требовать запрета на строительства гостиницы на придомовой территории.

Житель дома Мурад рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что купил квартиру в ноябре 2015 года по договору паенакопления. Он внес предоплату, остальную сумму до 2019 года выплачивал в рассрочку, и на этих условиях каждый квадратный метр обошелся на 5000 рублей дороже.

"Как заселились, выявили много недоделок. Не работал генератор на лифт, подъезды в плохом состоянии, насосы не работали, когда света нет, не поступает вода. Выяснили, что в феврале этого года дано разрешение на ввод в эксплуатацию дома, но он не сдан официально. На руках нет документов на квартиру, так как дом фактически не введен в эксплуатацию. Постоянно звоним в офис, ищем застройщика. Будем жаловаться во все инстанции, чтобы все привели в порядок", - сказал Мурад.

Обещание сдать дом в 2018 году не было выполнено, подтвердила жительница дома Мадина. "Обращались в прокуратуру, мэрию, но нам приходят одни отписки. Во дворе начато строительство 7-этажнойгостиницы, которая перекроет солнечный свет всему корпусу. Хотя мы переплатили около 400 тысяч за вид на море. Самое опасное, у нас нет документов на право собственности, нет лицевых счетов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что для покупки квартиры пришлось взять кредит.

Застройщик «Римского квартала» оказался недоступен для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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