Регулярные подтопления дали повод для критики в адрес властей Сочи

14 июня 2023, 10:31

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В микрорайоне Мацеста река вышла из берегов и затопила дороги и дома, сообщила мэрия Сочи. Власти города уделяют недостаточно внимания расчистке русел и укреплению берегов рек, заявили пользователи Telegram, напомнив о регулярных инцидентах с подтоплениями в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", жители всех районов Сочи жаловались на плачевное состояние ливневых стоков еще в 2018 году. Они заявили, что постоянные подтопления в городе случаются из-за хаотичной застройки и запущенного состояния ливневок. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, требуют чистки и реконструкции, подтвердил тогда руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко. В ноябре 2022 года после жалоб сочинцев на подтопления около пляжа в Адлере были найдены незаконные врезки в ливневую канализацию.

Сегодня около 4 мск после обильных осадков вода в реке Мацеста поднялась до отметки «опасное явление», сообщила администрация Сочи. "Произошло подтопление дорожной инфраструктуры, придомовых территорий… Стихия повредила сети газопровода. На местах работают аварийные бригады. По поручению главы города Сочи организован выездной оперативный штаб, сформированы мониторинговые группы, начались подворовые обходы", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

В микрорайоне Мацеста подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Копайгородский. "В районе Мацесты утром нарушена работа общественного транспорта, из-за подтопления произошла заторовая ситуация. Обращаюсь ко всем работодателям нашего города - с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих на Мацесте", - написал он.

Власти города временно закрыли пляжи до полного восстановления погоды. "Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих", - пояснил глава города.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи слабый дождь при температуре воздуха +23 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 15 июня дождь усилится до умеренного, температура воздуха понизится до +21 градуса, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Под публикацией мэра, по состоянию на 10.28 мск, размещено 27 комментария. "А пляжи закрываются только в районе Мацеста?" – поинтересовался автор одного из них, Alexey Denisenkov. "Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории всего города", - ответил представитель мэрии.

Некоторые пользователи раскритиковали чиновников за ситуацию с подтоплениями. "Все реки чистить надо, а не ждать таких потопов", - написал Виталий Домрачев. "Точно. Вовремя убирать деревья, чтобы на дорогу не падало", - согласился Бажен.

"Расчистка русел рек ведётся в строгом соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов Краснодарского края и в установленные законом сроки", - ответил на это представитель мэрии.

На это заявление отреагировала Наталья Ткачук. "Зачем вы вводите людей в заблуждение, расчистки вовремя не производятся, только по факту затоплений и то редко и непрофессионально. А уж говорить о ремонте берегоукреплений даже и не хочется, их и вовсе не бывает", - написала она.

"Это так неожиданно и не свойственно в нашем городе. Прям фантастика", - саркастически прокомментировала ситуацию Olga Lukyanova. "Для безопасности города нужно не только чистить реки, но и углублять в местах, где находится жилье. И обязывать застройщиков это делать", - предложил Bro.

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