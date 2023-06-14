14 июня 2023, 10:05
Нагорный Карабах заявил об обстрелах со стороны Азербайджана
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Вооруженные силы Азербайджана вели обстрелы на северном, восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 13 июня азербайджанское и армянское военные ведомства сообщили об обстрелах из крупнокалиберного оружия в районе села Ерасх. Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле позиций в Карабахе, Армия обороны Нагорного Карабаха назвала это сообщение не соответствующим действительности. Минобороны Армении заявило, что в ходе обстрела в направлении Ерасха повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль.
"13 июня днем и вечером ВС Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня на северном, восточном и юго-западном направлениях линии соприкосновения в Арцахе (Нагорном Карабахе). С армянской стороны потерь нет", - сообщил сегодня Telegram-канал Re:public of Artsakh.
По данным оборонного ведомства, сегодня утром "ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная".
Минобороны Азербайджана к 10.00 мск не прокомментировало это заявление - на сайте ведомства сообщений об этом нет.
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Автор: "Кавказский узел"