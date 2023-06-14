Три человека остаются в больнице после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

14 июня 2023, 09:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Выписаны из больниц все дети, пострадавшие при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, в стационаре остаются трое взрослых, сообщили власти региона. Мэрия Батайска пообещала выплаты семье погибшей и пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня в больницах оставались 18 детей и семь взрослых, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.

30 мая в Ростове-на-Дону на территории спортшколы обрушилась трибуна во время футбольного матча, в котором играли детские команды Ростова-на-Дону и Батайска. Погибла женщина, 37 человек получили травмы. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, заявил министр спорта Ростовской области. Следком начал расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Все пострадавшие дети выписаны из больницы, сообщила пресс-служба областного правительства. "На стационарном лечении остаются трое взрослых. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У всех наблюдается положительная динамика", - привело 13 июня слова сотрудника пресс-службы 161.ru.

Семье погибшей жительницы Батайска будет выплачено 100 тысяч рублей, сообщил пресс-секретарь администрации Батайска Никита Толкачев. "[По поручению главы администрации Батайска] 100 тыс. рублей [будет выплачено] семье погибшей, 25 тыс. рублей - каждому пострадавшему. Деньги выделены из резервного фонда бюджета города", - привело 13 июня его слова ТАСС.

Следователи возбудили второе уголовное дело – о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) 1 , отчиталось 1 июня управление СКР по Ростовской области. "Неустановленные в настоящее время должностные лица ГБУ РО «СШОР № 5» при проведении футбольного турнира […] достоверно зная о прогнозируемом существенном ухудшении погодных условий и возможной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, не приняли мер к отмене либо переносу спортивного соревнования, не осуществили должным образом проверку технического состояния мобильных трибун и не обеспечили незамедлительную эвакуацию участников мероприятия", - изложена версия следствия в публикации на сайте ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и людей, причастных к нему, отмечается в сообщении. По состоянию на 09.20 мск 14 июня, новых публикаций о расследовании происшествия на сайте ведомства не размещено.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.