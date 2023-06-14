22 азербайджанские семьи переселились в Лачин

14 июня 2023, 08:33

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22 семьи вынужденных переселенцев вернулись в Лачин, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. До конца года в Лачине планируется поселить 700 семей, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "На первом этапе в Лачине будут жить около 4 тысяч, а может, и больше человек", - сказал он.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Сегодня еще 72 человека (22 семьи) выехали в Лачин из жилого комплекса «Гобу парк 3» Гарадагского района Баку, сообщает Trend.

Семьи были отобраны из числа вынужденных переселенцев, проживающих в основном в Баку и Сумгаите, а также в местах временного размещения в Абшеронском районе. Они поселятся в домах, которые были восстановлены или заново отстроены по указанию президента, пишет АПА.

На церемонии отправки семей в Лачин присутствовали чиновники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Лачинском районе и исполнительной власти Лачинского района, информирует агентство.

До конца года планируется вернуть в дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах около 2000 семей бывших вынужденных переселенцев - примерно 10 тысяч человек, заявил зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

По его словам, в Лачин планируется вернуть 700 семей, а в села Забух и Сус - 400 семей, сообщает сегодня Report.

Напомним, в августе 2022 года жители Бердзора были вынуждены покидать свои дома в ускоренном порядке, поскольку Лачинский коридор передавался азербайджанской стороне. По меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехали, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

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