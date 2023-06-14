14 июня 2023, 07:46

Мобилизованный из Волжского погиб в военной операции

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный волжанин Александр Руденко, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 384 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня представители властей подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 383 бойцов из Волгоградской области.

13 июня в Волжском похоронили 35-летнего местного жителя Александра Руденко, который погиб 2 июня в военной операции на Украине. Информацию об этом официально подтвердили в военном комиссариате города, сообщило в тот же день V1.ru.

"Он был призван минувшей осенью в рамках частичной мобилизации. Работал на молсыркомбинате «Волжаночка» , после мобилизации стал рядовым стрелком. Дома у него остались жена, маленький ребенок и мама", - привело издание слова представителя военкомата.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 384 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Контрактник из Туапсе погиб в военной операции", "Мобилизованный из Дагестана убит в военной операции", "Двое силовиков из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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