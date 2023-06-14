14 июня 2023, 05:52

Восемь университетов юга России попали в Топ-100 лучших

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13 место рейтинга лучших университетов России занял Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. В Топ-100 лучших попали еще два ростовских университета, по два из Ставропольского и Краснодарского краев и один из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", по данным рейтингового агентства RAEX в число 100 лучших вузов России в 2022 году попали три университета из Ростовской области, по два из Волгоградской области и Ставропольского края и один из Кабардино-Балкарии. Онлайн-платформа по поиску работы и подбору сотрудников hh.ru опубликовала в октябре 2022 года свой рейтинг вузов, в ТОП-100 рейтинга попали по три вуза из Ростовской области и Краснодарского края, два из Астраханской области и по одному из Дагестана, Чечни, Адыгеи, Волгоградской области и Ставропольского края.

XIV ежегодный Национальный рейтинг университетов России за 2023 год опубликовал 13 июня "Интерфакс". В рамках исследования оценивалась работа 368 университетов России, в том числе 28 национальных исследовательских, 10 федеральных, 32 опорных и семи негосударственных.

В Топ-20 рейтинга попал единственный университет юга России - Южный федеральный университет, расположенный в Ростове-на-Дону. Он набрал 708 баллов из 1000 возможных и расположился на 13 месте. В 2022 году ЮФУ занимал в рейтинге 15 строчку.

В сотне лучших вузов также указаны Северо-Кавказский федеральный университет в Ставрополе (28 место), Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону (53 место), Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (57 место), Кубанский государственный университет в Краснодаре (занял 79-80 места вместе с Российским государственным аграрным университетом), Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (83 место), Ставропольский государственный аграрный университет (поделил места с 86 по 92 еще с шестью университетами) и Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова в Новочеркасске (100 место).

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Примечание:

"Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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