14 июня 2023, 03:54

Военнослужащий из Майкопа погиб на Украине

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Майор Вадим Лемеш погиб в ходе спецоперации на Украине во время артобстрела, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 30 жителей Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня стало известно, что на Украине погиб контрактник Вячеслав Храпонов из поселка Яблоновский. Он стал, по меньшей мере, 29-м жителем Адыгеи, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 13 июня сообщил в своем телеграм-канале о вручении звезды Героя России семье майора Вадима Лемеша, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

В сообщении глава республики отметил, что Лемеш служил в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, возглавлял разведывательный и стрелковый взводы, был командиром стрелковой роты, мотострелкового батальона. Служил в Сирии. Погиб 6 августа в ходе артобстрела.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 29 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Волгоградской области убит на Украине", "Стало известно о смерти офицера из Краснодара на Украине", "Семь жителей Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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