Венецианская комиссия забраковала грузинский закон "О деолигархизации"

14 июня 2023, 02:55

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Венецианская комиссия призвала власти Грузии не принимать закон "О деолигархизации", сосредоточившись на системных реформах. Однако парламент Грузии, несмотря на критику, принял законопроект во втором чтении. По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, деолигархизация является одним из условий предоставления статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября 2022 года "Грузинская мечта" согласилась направить проект закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию, чтобы исключить использование этой темы для политических спекуляций. 16 марта стало известно, что Венецианская комиссия рекомендовала внести поправки в документ, так как, по мнению ее членов, проект закона предоставляет правительству Грузии слишком широкую свободу действий, что чревато риском произвольного применения и нарушения прав человека. 15 апреля законопроект был вновь направлен в Венецианскую комиссию.

Совет Евросоюза 23 июня 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и заявил, что готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, но потребовал от властей Грузии выполнить перечень рекомендаций, в том числе провести деолигархизацию. Для ЕС важно выполнение Грузией всех пунктов рекомендаций, в том числе и требования о деолигархизации, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Венецианская комиссия вновь рекомендовала Грузии не принимать закон о деолигархизации. По мнению комиссии, закон нельзя считать демократическим, равно как и имеются сомнения в эффективности борьбы с олигархизацией.

«В свете публичных заявлений законопроект о деолигархизации Грузии несет в себе высокий риск того, что он будет применен к оппозиции после его принятия <...> На данном этапе Венецианская комиссия не убеждена в том, что предложенные поправки к измененному законопроекту исправят неизбежное противоречие со стандартами прав человека, демократии и верховенства права Совета Европы. Венецианская комиссия пришла к выводу, что законопроект с внесенными в него поправками не должен приниматься», - сказано в докладе.

Комиссия рекомендовала усилить борьбу с коррупцией, обеспечить свободы СМИ, усилить контроль за финансирование политических партий и избирательных кампаний, усовершенствовать налоговое законодательство, обеспечить независимость регулирующих и контролирующих органов.

Несмотря на критику Венецианской комиссии, 13 июня парламент Грузии принял законопроект во втором чтении. По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, от принятия закона в Грузии откажутся только в том случае, если деолигархизация будет исключена из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. "Мы хотим, чтобы Еврокомиссия сформулировала свою позицию, поддерживает она или не поддерживает персонализированный подход. Как только она скажет, что персонализированный подход ей не нравится, уберет запись о деолигархизации из 12 пунктов, мы отменим этот закон в феврале», — заявил Кобахидзе, добавив, что по сути "Венецианская комиссия говорит одно, а Еврокомиссия - другое".

"Еврокомиссия говорит, что мы должны использовать персонализированный подход в вопросе деолигархизации. Само слово "деолигархизация" означает персонифицированный подход. Это значит, что есть олигархи, которые больше не должны быть олигархами. Получается, что Венецианской комиссии не нравится персонализированный подход <...> Мы отложим дату вступления закона в силу до первого марта. Если Еврокомиссия разделит рекомендацию Венецианской комиссии <...>, то в этом случае принятый нами закон будет отменен, но если Еврокомиссия не разделит подход Венецианской комиссии, то в этом случае нам придется принять этот закон», - сказал Кобахидзе "Общественному вещателю".

Принятие законопроекта раскритиковала оппозиция. "Наши международные партнеры твердо сказали нам, что законопроект «Грузинской мечты», по сути, может быть использован против бизнесменов, которые могут захотеть помочь любой оппозиционной партии. Проблема деолигархизации является важной. Она препятствует демократическому развитию Грузии, препятствует выполнению ею обязательств из 12 пунктов. Единственный олигарх есть в этой стране - это Бидзина Иванишвили", - заявила член "Единого национального движения" Ани Цителидзе.

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария считает, что закон о деолигархизации направлен на защиту состояния Иванишвили. "Заключение Венецианской комиссии о деолигархизации является еще одним доказательством того, что правительство действует в интересах Иванишвили. Инициируя закон о деолигархизации, правительство ставит перед собой цель защитить деньги Иванишвили и укрепить олигархическое правление", - написал он в соцсети.

Депутат Саломе Самадашвили от партии "Лело" считает, что пока в стране правит "Грузинская мечта", деолигархизации не будет.

"Венецианская комиссия ясно сказала нам, что пока это большинство управляет Грузией, пока Бидзина Иванишвили захватил такие институты, как суд, прокуратура, парламент, деолигархизация не может быть выполнена в Грузии", - заявила она в эфире "Формулы".

Напомним, 22 ноября 2022 года аналитики высказали мнение, что принятый во втором чтении парламентом Грузии проект закона "О деолигархизации" позволяет его использовать для борьбы с оппозицией, критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать, а Бидзина Иванишвили, основавший ныне правящую партию, не будет включен в список олигархов.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст, говорится в биографической справке об Иванишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

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