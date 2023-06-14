Военный во Владикавказе осужден за уклонение от службы

14 июня 2023, 01:56

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Военный суд во Владикавказе признал контрактника Сергея Сорочинского виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 3 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Владикавказский гарнизонный военный суд признал военнослужащего-контрактника виновным в неявке на службу. По данным пресс-службы суда, уголовное дело в отношении военнослужащего Сергея Сорочинского было возбуждено в связи с тем, что он, подписав контракт на несение воинской службы, не явился на нее в период мобилизации и отсутствовал в части более месяца.

Суд установил, что Сорочинский 25 сентября 2022 года "без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств" не появлялся в части до 10 февраля текущего года, когда явился в военную комендатуру, говорится в сообщении, опубликованном 13 июня на сайте суда.

Сорочинский был обвинен в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.