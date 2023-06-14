Активисты потребовали освободить Полада Асланова

14 июня 2023, 00:57

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На общественных слушаниях по случаю четвертой годовщины ареста журналиста Полада Асланова активисты, правозащитники и оппозиционеры указали на политические мотивы его уголовного преследования и потребовали освободить Асланова и других политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова, главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com, к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдать Асланова, а жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

12 июня в штаб-квартире партии «Мусават» состоялись общественные слушания по делу журналиста Полада Асланова по случаю четвертой годовщины со дня его ареста. В мероприятии приняли участие члены семьи Асланова, активисты гражданского общества, правозащитники, оппозиционные политики.

Асланова был арестован из-за своей профессиональной деятельности, заявил член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов.

«Полада Асланова наказали за разоблачение фактов вымогательства со стороны спецслужб у турфирм, занимающихся организаций паломничества в мусульманские святыни в Иране и Ираке. Его сначала принудительно отправили на армейскую службу в Нахчыванскую автономную республику, несмотря на освобождение от призыва по состоянию здоровья. А после завершения службы, когда Асланов, как прежде, продолжил критические публикации, его арестовали по очевидно сфабрикованному обвинению. Ибо в суде достоверных доказательств его вины не было представлено. Ни один из привлеченных стороной обвинения свидетелей не сказал, что видел, как Полад Асланов наедине встречался во время поездки журналистов в Иран с кем-нибудь из принимающей стороны. И вообще журналист не имел доступа к гостайне и не мог передавать какие-то секретные сведения иранцам», - сказал Ахмедов.

Глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов с сожалением констатировал продолжение в Азербайджане практики политически мотивированных арестов.

«Когда Азербайджан вступал в Совет Европы в 2001 году, он взял обязательство освободить политзаключенных и раз и навсегда решить эту проблему. С тех пор власти, регулярно принимая акты помилования и амнистии, хотя и освобождают часть политзаключенных, но через некоторые время сажают в тюрьмы новых. На сегодняшний день в стране свыше 100 политзаключенных – журналистов, блогеров, оппозиционных политиков, религиозных активистов, простых граждан, ставших жертвами репрессий по резонансным «Гянджинскому делу», «Тертерскому делу», «Нардаранскому делу», бывших политэмигрантов, депортированных из Германии и других», - сказал Гасанов.

По его словам, Асланов находится в заключении из-за своей журналистской деятельности. «Полад Асланов писал о нарушении прав человека, проблемах коррупции. Власти уже четвертый год содержат в заключении этого журналиста, который был арестован явно по политически мотивированному уголовному делу. Содержание в тюрьме негативно отражается на здоровье Асланова, которое и без того было слабым. На момент арест он весил не многим больше 40 кг, страдал анемией, сердечным заболеванием. В тюремном заключении состояние его здоровья ухудшилось», - сказал Гасанов.

Он отметил, что арест Асланова в связи с профессиональной деятельностью было признано международными журналистскими организациями. «Несмотря на настойчивые призывы международных организаций освободить Асланова, он не был включен в распоряжение о помиловании, которое было издано месяц назад. Вообще помилование коснулось всего нескольких политзаключенных», - отметил Гасанов.

Член координационного центра Национального совета демократических сил Азербайджана, оппозиционный политик Тофиг Ягублу также указал на политические мотивы в деле Асланова.

«Полад Асланов – жертва репрессивной политики азербайджанского режима, который всячески подавляет любые критические голоса. Его всячески пытались нейтрализовать - предлагали прекратить критику в обмен на материальные блага, потом отправили служить в армию, несмотря на физические недостатки со здоровьем, а в конечном итоге посадили по сфабрикованному обвинению. Власти должны освободить Полада Асланова и всех других политзаключенных. Этого должно потребовать громким голосом и международное сообщество», - сказал Ягублу.

Участники встречи приняли заявление, в котором призвали власти Азербайджана освободить Асланова и всех других политзаключенных.

По случаю исполнения 4-ой годовщины со дня ареста журналиста Полада Асланова к его освобождению призвал и Комитет независимых репортеров (КНР). «Вот уже четыре года журналист Полад Асланов отбывает тяжкое тюремное наказания по политически мотивированному делу», - говорится в заявлении.

Комитет независимых репортеров был учрежден 3 мая 2023 года, во всемирный день свободы прессы группой азербайджанских репортеров и действует при "Институте защиты прав и свобод", который базируется в Тбилиси.

В документе также обращается внимание на то, что «арест журналиста сопровождался психологическим воздействием на него и членов его семьи с целью принуждения Асланова к даче признательных показаний, сказано далее в заявлении». "Комитет независимых репортеров считает арест, выдвинутые против Полада Аcланова обвинения и вынесенный ему приговор предвзятыми и политически мотивированными", - говорится далее в заявлении.

Комитет осуждает аресты журналистов за профессиональную деятельность и расценивает это как подавление свободы прессы. КНР призвал власти освободить Асланова и других журналистов, арестованных в связи с их профессиональной деятельностью. «Власти Азербайджана должны соблюдать свои международные обязательства по уважению демократических принципов и ценностей, прекратить быть предвзятыми к журналистам и активистам, критикующих правительство. Мы осуждаем преследование журналистов в связи с их профессиональной работой. Дело Полада Асланова – яркий пример того, как несгибаемого журналиста арестовали по клеветническому, надуманному обвинению и посадили в тюрьму на длительный срок. Аресты, давление на журналистов – это показатель подавления свободной прессы. Международное сообщество не должно оставаться безучастным к этому», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» со-учредитель КНР, правозащитник Автандил Мамедов, который находится в политэмиграции в Грузии.

Супруга Полада Асланова Гюльмира Асланова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что неправомерность ареста ее мужа подтвердил уже и Европейский суд по правам человека, объявивший свое решение в мае текущего года.

«Тем не менее Полада не освобождают, несправедливость по отношению к нему продолжается. Из-за этого страдают не только Полад, но и мы члены его семьи – его пожилая мать, наша малолетняя дочь, каждый день ждущая возвращения отца, я, на которую выпала вся ответственность за выживание семьи, лишенной кормильца и вынужденная бороться за права мужа», - отметила Асланова.

На вопрос об условиях содержания и обращение с Аслановым в колонии, она ответила, что в последние месяцы давление на ее мужа прекратилось. Однако, по ее словам, Асланов нуждается в лечении, но его обращение о направлении в тюремный госпиталь пока не удовлетворено.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступными для комментариев.

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