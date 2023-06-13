Правозащитники заявили о необходимости срочной медпомощи Зарифе Саутиевой

13 июня 2023, 23:58

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За время ареста у ингушской активистки Зарифы Саутиевой обострились проблемы с позвоночником и ухудшилось зрение, однако она не может добиться обследования и лечения, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Кавказский узел" писал, что адвокат Билан Дзугаев заявил об ухудшении состояния ингушской активистки Зарифы Саутиевой. Длительный арест сказался на ее здоровье и психологическом состоянии, Саутиева подавлена и стала часто болеть, заявил он 1 июня.

В Ставропольском крае с 13 января идет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Семь лидеров протеста в Ингушетии были обвинены в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам колонии. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

До ареста у Зарифы Саутиевой уже были проблемы с позвоночником, но в СИЗО из-за недостатка активности она испытывает сильные боли в спине. До задержания ей рекомендовали каждые шесть месяцев обследоваться и проходить лечение, но теперь у неё нет такой возможности, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" со ссылкой на адвоката Саутиевой.

У Зарифы повышенный уровень сахара, и на этом фоне серьезно ухудшилось зрение, возможно ей потребуется операция на глазах. Неизвестно, нужны ли Саутиевой инъекции инсулина — последнее обследование было в прошлом году. Саутиева часто болеет гриппом и ОРВИ, которые она переносит тяжело и с осложнениями. Врачей к ней допускают редко, а в изоляторе нет необходимых оборудования, лекарств и персонала, говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

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